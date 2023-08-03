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"Мы будем бороться за нашу независимость, мы не боимся умереть", — Усик

3 августа 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
"Мы будем бороться за нашу независимость, мы не боимся умереть", — Усик
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA украинец Александр Усик месяц находится в тренировочном лагере, где готовится к следующему поединку. В это время в Украине идет война.

Усик в интервью TNT Sports рассказал, что такое война в Украине и как она отражается на людях.

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Отметим, что 26 августа в польском Вроцлаве Александр проведет бой с "временным" чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа.

Сирены, взрывы и молитвы

Усик рассказал, что не боится возвращаться в Украину и его не пугают происходящие события, поскольку это родная страна и дом. При этом Александр пытается молиться в течение дня за то, чтобы война прекратилась.

По словам Усика, когда он был дома в Украине, то каждую ночь просыпался из-за звуков сирен, рева приближающихся дронов и ракет, взрывов от работы систем ПВО. Александр отметил, что на собственные глаза видел, как в небе взрывали воздушные объекты.

"Утром ты проснулся, отвез детей в школу, где видишь плохо спавших людей. Но все равно все они улыбаются и, если ты спросишь у них: "Как ты?", ты точно знаешь, что каждую ночь были удары, взрывы, кто-то ранен, кто-то погиб. У большинства украинцев один и то же ответ.

Мы деремся за нашу свободу. И что бы там ни случилось, мы будем бороться за нашу независимость. Мы не боимся умереть. Мы хотим быть свободными", — сказал Усик.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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