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Ми могли зіграти агресивніше: Гвардіола про нічию з "Реалом"

10 травня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ми могли зіграти агресивніше: Гвардіола про нічию з "Реалом"
Пеп Гвардіола налаштований рішуче на матч відповіді. Фото: Reuters/Isabel Infantes
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У вівторок, 9 травня, у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів. Іспанський "Реал" ввів в рахунку після голу Вінісіуса Жуніора, але Кевін Де Брюйне зрівняв.

Доля двобою вирішиться в Англії й це буде, як фінал перед фанатами "Ман Сіті", заявив після матчу Пеп Гвардіола, передають Новини.LIVE.

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"Ми забили, коли суперник у другому таймі перевершував нас. Вітаю свою команду. У таких іграх необхідні найкращі якості своїх найсильніших гравців, і Едерсон грав чудово. А Кайл Вокер чудово відіграв проти одного з найсильніших опонентів, з яким тільки можна опинитися віч-на-віч у всьому світі", — каже тренер.

Гвардіола вважає, що його підопічні чудово оборонялися у своєму штрафному майданчику, з неймовірною самовіддачею. Тепер команду чекає гра на виліт. 

"У чомусь можемо оборонятися краще, десь можливо інакше атакувати. Алаба і Рюдігер дуже щільно опікувалися Ерлінгом, майже не залишаючи йому вільних зон. Можливо, змінимо пару речей у зустрічі-відповіді.

Ми дуже добре розпочали другий тайм. Вони робили багато передач на лівому фланзі. Суперник дуже добре діяв на цьому фланзі. Але потім ми забили неймовірний гол. Можна сказати, що наступної середи у нас фінал перед рідними вболівальниками", — впевнений наставник.

Пара ідей на матч-відповідь

Також Пеп відзначив Тоні Крооса, який змусив їх працювати в обороні більше, ніж лідери АПЛ цього хотіли. 

"Ми оборонялися б набагато менше, якби він сьогодні не грав центрального півзахисника. Я задоволений результатом. Обов'язково переглянемо матч у запису. Відрізками ми грали дуже непогано. Але думаю, ми могли зіграти агресивніше та вичавити більше забитих м'ячів. У мене є пара ідей на гру-відповідь. Але спочатку потрібно переглянути цей матч", — заявив коуч.

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