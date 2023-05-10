Ми могли зіграти агресивніше: Гвардіола про нічию з "Реалом"

Пеп Гвардіола налаштований рішуче на матч відповіді. Фото: Reuters/Isabel Infantes

У вівторок, 9 травня, у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів. Іспанський "Реал" ввів в рахунку після голу Вінісіуса Жуніора, але Кевін Де Брюйне зрівняв.

Доля двобою вирішиться в Англії й це буде, як фінал перед фанатами "Ман Сіті", заявив після матчу Пеп Гвардіола, передають Новини.LIVE.

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"Ми забили, коли суперник у другому таймі перевершував нас. Вітаю свою команду. У таких іграх необхідні найкращі якості своїх найсильніших гравців, і Едерсон грав чудово. А Кайл Вокер чудово відіграв проти одного з найсильніших опонентів, з яким тільки можна опинитися віч-на-віч у всьому світі", — каже тренер.

Гвардіола вважає, що його підопічні чудово оборонялися у своєму штрафному майданчику, з неймовірною самовіддачею. Тепер команду чекає гра на виліт.

"У чомусь можемо оборонятися краще, десь можливо інакше атакувати. Алаба і Рюдігер дуже щільно опікувалися Ерлінгом, майже не залишаючи йому вільних зон. Можливо, змінимо пару речей у зустрічі-відповіді.

Pep and his team were calm at the Bernabeu today.



Pep said being stable is important, and that’s what Man City did after conceding the first goal #Pep #UCL #ReInventingTheGame pic.twitter.com/WmTgZ2vEJn — The Pep (@GuardiolaTweets) May 9, 2023

Ми дуже добре розпочали другий тайм. Вони робили багато передач на лівому фланзі. Суперник дуже добре діяв на цьому фланзі. Але потім ми забили неймовірний гол. Можна сказати, що наступної середи у нас фінал перед рідними вболівальниками", — впевнений наставник.

Пара ідей на матч-відповідь

Також Пеп відзначив Тоні Крооса, який змусив їх працювати в обороні більше, ніж лідери АПЛ цього хотіли.

"Ми оборонялися б набагато менше, якби він сьогодні не грав центрального півзахисника. Я задоволений результатом. Обов'язково переглянемо матч у запису. Відрізками ми грали дуже непогано. Але думаю, ми могли зіграти агресивніше та вичавити більше забитих м'ячів. У мене є пара ідей на гру-відповідь. Але спочатку потрібно переглянути цей матч", — заявив коуч.

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