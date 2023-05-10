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Мы могли сыграть более агрессивно: Гвардиола о ничье с "Реалом"

10 мая 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мы могли сыграть более агрессивно: Гвардиола о ничье с "Реалом"
Пеп Гвардиола настроен решительно на ответный матч. Фото: Reuters/Isabel Infantes
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Испанский "Реал" вёл в счете после гола Винисиуса Жуниора, но Кевин Де Брюйне сравнял.

Судьба поединка решится в Англии и это будет как финал перед фанатами "Ман Сити", заявил после матча Пеп Гвардиола, передают Новини.LIVE.

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"Мы забили, когда соперник во втором тайме превосходил нас. Поздравляю свою команду. В таких играх необходимы лучшие качества своих сильнейших игроков, и Эдерсон играл отлично. А Кайл Уокер прекрасно отыграл против одного из сильнейших оппонентов, с которым только можно оказаться лицом к лицу во всем мире", — говорит тренер.

Гвардиола считает, что его подопечные отлично оборонялись в своей штрафной, с невероятной самоотдачей. Теперь команду ждет игра на вылет.

"В чем-то можем обороняться лучше, где-то возможно иначе атаковать. Алаба и Рюдигер очень плотно заботились о Эрлинге, почти не оставляя ему свободных зон. Возможно, изменим пару вещей в ответной встрече.

Мы очень хорошо начали второй тайм. Они делали много передач на левом фланге. Соперник очень хорошо действовал на этом фланге. Но потом мы забили невероятный гол. Можно сказать, что в следующую среду у нас финал перед родными болельщиками", — уверен наставник.

Пара идей на ответный матч

Также Пеп отметил Тони Крооса, заставившего их работать в обороне больше, чем лидеры АПЛ этого хотели.

"Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он сегодня не играл центрального полузащитника. Я доволен результатом. Обязательно просмотрим матч в записи. Отрезками мы играли очень неплохо. Но думаю, мы могли сыграть более агрессивно и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но сначала нужно просмотреть этот матч", — заявил коуч.

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