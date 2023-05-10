Мы могли сыграть более агрессивно: Гвардиола о ничье с "Реалом"
Во вторник, 9 мая, в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Испанский "Реал" вёл в счете после гола Винисиуса Жуниора, но Кевин Де Брюйне сравнял.
Судьба поединка решится в Англии и это будет как финал перед фанатами "Ман Сити", заявил после матча Пеп Гвардиола, передают Новини.LIVE.
"Мы забили, когда соперник во втором тайме превосходил нас. Поздравляю свою команду. В таких играх необходимы лучшие качества своих сильнейших игроков, и Эдерсон играл отлично. А Кайл Уокер прекрасно отыграл против одного из сильнейших оппонентов, с которым только можно оказаться лицом к лицу во всем мире", — говорит тренер.
Гвардиола считает, что его подопечные отлично оборонялись в своей штрафной, с невероятной самоотдачей. Теперь команду ждет игра на вылет.
"В чем-то можем обороняться лучше, где-то возможно иначе атаковать. Алаба и Рюдигер очень плотно заботились о Эрлинге, почти не оставляя ему свободных зон. Возможно, изменим пару вещей в ответной встрече.
Pep and his team были calm at Bernabeu today.— The Pep (@GuardiolaTweets) 9 мая 2023
Pep said being stable является важным, и что what Man City гуляє після concediї першої ролі #Pep #UCL #ReInventingTheGame pic.twitter.com/WmTgZ2vEJn
Мы очень хорошо начали второй тайм. Они делали много передач на левом фланге. Соперник очень хорошо действовал на этом фланге. Но потом мы забили невероятный гол. Можно сказать, что в следующую среду у нас финал перед родными болельщиками", — уверен наставник.
Пара идей на ответный матч
Также Пеп отметил Тони Крооса, заставившего их работать в обороне больше, чем лидеры АПЛ этого хотели.
"Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он сегодня не играл центрального полузащитника. Я доволен результатом. Обязательно просмотрим матч в записи. Отрезками мы играли очень неплохо. Но думаю, мы могли сыграть более агрессивно и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но сначала нужно просмотреть этот матч", — заявил коуч.
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