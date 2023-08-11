"Ми погнали": ексгравець "Динамо" Алієв вирушив на фронт

Олександр Алієв із почесною грамотою. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв продовжує службу у лавах Збройних сил (ЗСУ). Спортсмен знову залишив столицю, щоб допомогти побратимам на фронті.

Алієв опублікував коротке відео початку поїздки в одну з гарячих точок на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Із самого початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Олександр Алієв добровільно приєднався до ЗСУ та зі зброєю в руках захищав свою країну від агресора. 38-річний спортсмен продовжує це робити досі.

Алієв із побратимами. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Нове відрядження Алієва

На своїй сторінці у соціальній мережі колишній півзахисник збірної України відзначив початок матчу "Динамо" з грецьким "Арісом" у єврокубках, а вже наступного ранку показав фотографію, на якій постав у військовій формі.

Алієв дорогою на фронт. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Разом із кількома побратимами Олександр Алієв записав відео з автомобіля, який заповнений спорядженням для фронту. "Ми погнали", — підписав відео спортсмен.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реалу": відомо, де продовжить кар'єру українець.

Мірча Луческу пояснив причину поразки "Динамо" від "Аріса".

На захисника Олександра Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця.

Маліновський остаточно визначився з новим клубом: деталі контракту.

Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання.