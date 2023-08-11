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"Мы погнали": экс-игрок "Динамо" Алиев отправился на фронт

11 августа 2023 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Мы погнали": экс-игрок "Динамо" Алиев отправился на фронт
Александр Алиев с почетной грамотой. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев продолжает службу в рядах Вооруженных сил (ВСУ). Спортсмен снова покинул столицу для того, чтобы помочь побратимам на фронте. 

Алиев опубликовал короткое видео начала поездки в одну из горячих точек на своей странице в Instagram

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С самого начала полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Александр Алиев добровольно присоединился к ВСУ и с оружием в руках защищал свою страну от агрессора. 38-летний спортсмен продолжает это делать до сих пор. 

Александр Алиев
Алиев с побратимами. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Новая командировка Алиева 

На своей странице в социальной сети бывший полузащитник сборной Украины отметил начало матча "Динамо" с греческим "Арисом" в еврокубках, а уже на следующее утро показал фотографию, на которой предстал в военной форме. 

Александр Алиев
Алиев по дороге на фронт. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Вместе с несколькими побратимами Александр Алиев записал видео из автомобиля, который заполнен снаряжением для фронта. "Мы погнали", — подписал видео спортсмен. 

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