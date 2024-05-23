Мічел прокоментував участь Артема Довбика в бомбардирській гонці Ла Ліги

Артем Довбик. Фото: Іnstagram.tema_dovbyk

Головний тренер "Жирони" Мічел поділився, чи зможе українець Артем Довбик отримати звання найкращого бомбардира Ла Ліги. За його словами, шанси у гравця є.

Про це пише Sportnews.

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Артем Довбик втратив лідерство у гонці бомбардирів Чемпіонату Іспанії, адже його обіграв Александер Сьорлот, який забив чотири мʼячі мадридському "Реалу".

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"Ми не робитимемо нічого особливого, по-перше, тому що "Гранада" приїде сюди перемагати. Нам потрібно закінчити сезон перемогою, і якщо це буде з голами Довбика, тим краще. Це складно, у нього є можливість, але ми хочемо перемогти", — заявив він.

Крім цього, він зазначив, що у команди було багато шансів відзначитися.

"Ми не можемо готувати матч для одного гравця, я не розумію футбол таким чином. Ми готуємося так, щоб всій команді було добре", — пояснив Мічел.

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