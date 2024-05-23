Мічел прокоментував участь Артема Довбика в бомбардирській гонці Ла Ліги

Мічел пояснив, чи може Довбик стати найкращим бомбардиром Ла Ліги
Головний тренер "Жирони" Мічел поділився, чи зможе українець Артем Довбик отримати звання найкращого бомбардира Ла Ліги. За його словами, шанси у гравця є.
Про це пише Sportnews.
Довбик у Ла Лізі
Артем Довбик втратив лідерство у гонці бомбардирів Чемпіонату Іспанії, адже його обіграв Александер Сьорлот, який забив чотири мʼячі мадридському "Реалу".
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"Ми не робитимемо нічого особливого, по-перше, тому що "Гранада" приїде сюди перемагати. Нам потрібно закінчити сезон перемогою, і якщо це буде з голами Довбика, тим краще. Це складно, у нього є можливість, але ми хочемо перемогти", — заявив він.
Крім цього, він зазначив, що у команди було багато шансів відзначитися.
"Ми не можемо готувати матч для одного гравця, я не розумію футбол таким чином. Ми готуємося так, щоб всій команді було добре", — пояснив Мічел.
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