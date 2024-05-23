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Мічел пояснив, чи може Довбик стати найкращим бомбардиром Ла Ліги

23 травня 2024 18:59
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мічел прокоментував участь Артема Довбика в бомбардирській гонці Ла Ліги
Артем Довбик. Фото: Іnstagram.tema_dovbyk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Жирони" Мічел поділився, чи зможе українець Артем Довбик отримати звання найкращого бомбардира Ла Ліги. За його словами, шанси у гравця є.

Про це пише Sportnews.

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Довбик у Ла Лізі

Артем Довбик втратив лідерство у гонці бомбардирів Чемпіонату Іспанії, адже його обіграв Александер Сьорлот, який забив чотири мʼячі мадридському "Реалу".

Головний тренер "Жирони" про участь українця у боротьбі за трофей Пічічі.

"Ми не робитимемо нічого особливого, по-перше, тому що "Гранада" приїде сюди перемагати. Нам потрібно закінчити сезон перемогою, і якщо це буде з голами Довбика, тим краще. Це складно, у нього є можливість, але ми хочемо перемогти", — заявив він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Крім цього, він зазначив, що у команди було багато шансів відзначитися.

"Ми не можемо готувати матч для одного гравця, я не розумію футбол таким чином. Ми готуємося так, щоб всій команді було добре", — пояснив Мічел.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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