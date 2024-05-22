За яку суму Жирона відпустить Довбика

Артем Довбик. Фото: Іnstagram.tema_dovbyk

Український футболіст Артем Довбик, який виступає за "Жирону", зацікавив декілька топклубів. Серед них "Атлетіко", "Челсі", "Мілан" та "Наполі"

Про це пише Mundo Deportivo.

Читайте також:

Трансфер Довбика

Форвард "Жирони" може перейти до одного із європейських клубів. Сума відступних за 26-річного українця складає близько 45 мільйонів євро.

Відомо, що "Жирона" не готова відпустити футболіста за суму, нижчу за його клаусулу.

Довбик забив 21 гол та здійснив 9 асистів у 38 матчах за "Жирону".

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.