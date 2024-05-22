За яку суму Жирона відпустить Довбика

Довбик близький до трансферу із Жирони — клуб встановив ціну на українця
Український футболіст Артем Довбик, який виступає за "Жирону", зацікавив декілька топклубів. Серед них "Атлетіко", "Челсі", "Мілан" та "Наполі"
Про це пише Mundo Deportivo.
Трансфер Довбика
Форвард "Жирони" може перейти до одного із європейських клубів. Сума відступних за 26-річного українця складає близько 45 мільйонів євро.
Відомо, що "Жирона" не готова відпустити футболіста за суму, нижчу за його клаусулу.
Довбик забив 21 гол та здійснив 9 асистів у 38 матчах за "Жирону".
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