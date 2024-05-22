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Довбик близький до трансферу із Жирони — клуб встановив ціну на українця

22 травня 2024 19:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
За яку суму Жирона відпустить Довбика
Артем Довбик. Фото: Іnstagram.tema_dovbyk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Український футболіст Артем Довбик, який виступає за "Жирону", зацікавив декілька топклубів. Серед них "Атлетіко", "Челсі", "Мілан" та "Наполі"

Про це пише Mundo Deportivo

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Форвард "Жирони" може перейти до одного із європейських клубів. Сума відступних за 26-річного українця складає близько 45 мільйонів євро.

Відомо, що "Жирона" не готова відпустити футболіста за суму, нижчу за його клаусулу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Довбик забив 21 гол та здійснив 9 асистів у 38 матчах за "Жирону".

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

футбол
Артем Довбик
Україна
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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