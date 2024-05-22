За какую сумму Жирона отпустит Довбика

Артем Довбык. Фото: Instagram.tema_dovbyk

Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за "Жирону", заинтересовал несколько топ-клубов. Среди них "Атлетико", "Челси", "Милан" и "Наполи".

Об этом пишет Mundo Deportivo.

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Форвард "Жироны" может перейти в один из европейских клубов. Сумма отступных за 26-летнего украинца составляет около 45 миллионов евро.

Известно, что "Жирона" не готова отпустить футболиста за сумму ниже его клаусулы.

Довбик забил 21 гол и совершил 9 ассистов в 38 матчах за "Жирону".

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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