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Довбик близок к трансферу из Жироны — клуб установил цену на украинца

22 мая 2024 19:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
За какую сумму Жирона отпустит Довбика
Артем Довбык. Фото: Instagram.tema_dovbyk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за "Жирону", заинтересовал несколько топ-клубов. Среди них "Атлетико", "Челси", "Милан" и "Наполи". 

Об этом пишет Mundo Deportivo.

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Трансфер Довбика

Форвард "Жироны" может перейти в один из европейских клубов. Сумма отступных за 26-летнего украинца составляет около 45 миллионов евро.

Известно, что "Жирона" не готова отпустить футболиста за сумму ниже его клаусулы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Довбик забил 21 гол и совершил 9 ассистов в 38 матчах за "Жирону".

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

футбол
Артем Довбик
Украина
Испанская Ла Лига
Жирона

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