Мичел прокомментировал участие Артема Довбика в бомбардирской гонке Ла Лиги

Артём Довбык. Фото: Instagram.tema_dovbyk

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился, сможет ли украинец Артем Довбик получить звание лучшего бомбардира Ла Лиги. По его словам, шансы у игрока есть.

Об этом пишет Sportnews.

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"Мы не будем делать ничего особенного, во-первых, потому что "Гранада" приедет сюда побеждать. Нам нужно закончить сезон победой, и если это будет с голами Довбика, тем лучше. Это сложно, у него есть возможность, но мы хотим победить", – заявил он.

Кроме того, он отметил, что у команды было много шансов отличиться.

"Мы не можем готовить матч для одного игрока, я не понимаю футбол таким образом. Мы готовимся так, чтобы всей команде было хорошо", — объяснил Мичел.

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