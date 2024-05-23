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Мичел объяснил, может ли Довбик стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

23 мая 2024 18:59
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Мичел прокомментировал участие Артема Довбика в бомбардирской гонке Ла Лиги
Артём Довбык. Фото: Instagram.tema_dovbyk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился, сможет ли украинец Артем Довбик получить звание лучшего бомбардира Ла Лиги. По его словам, шансы у игрока есть.

Об этом пишет Sportnews.

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Артем Довбик потерял лидерство в гонке бомбардиров Чемпионата Испании, ведь его обыграл Александер Серлот, забивший четыре мяча мадридскому "Реалу".

Главный тренер "Жироны" об участии украинца в борьбе за трофей Пичичи.

"Мы не будем делать ничего особенного, во-первых, потому что "Гранада" приедет сюда побеждать. Нам нужно закончить сезон победой, и если это будет с голами Довбика, тем лучше. Это сложно, у него есть возможность, но мы хотим победить", – заявил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Кроме того, он отметил, что у команды было много шансов отличиться.

"Мы не можем готовить матч для одного игрока, я не понимаю футбол таким образом. Мы готовимся так, чтобы всей команде было хорошо", — объяснил Мичел.

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футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
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