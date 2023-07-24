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Михайличенко перейшов у "Динамо": що відомо

24 липня 2023 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Михайличенко перейшов у "Динамо": що відомо
Богдан Михайличенко на презентації у "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бельгійський "Андерлехт" продав півзахисника збірної України Богдана Михайличенка. Він продовжить кар'єру в "Динамо".

Загребське "Динамо" запропонувало футболістові довгостроковий контракт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Богдан Михайличенко продовжить кар'єру у чемпіонаті Хорватії. Новим клубом 26-річного футболіста стало "Динамо" із Загреба. Про деталі угоди футболіста із клубом нічого не відомо. Також не розголошується сума трансферу.

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко під час відпочинку. Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Цілі Михайличенко в новому клубі

Півзахисник збірної України розпочав кар'єру в київському "Динамо", після якого грав за "Сталь" та "Зорю". 2020 року футболіст перейшов до бельгійського "Андерлехта", а минулого сезону на правах оренди виступав за донецький "Шахтар", з яким став чемпіоном України.

Колишній наставник "гірників" Ігор Йовічевіч порадив Богдану Михайличенка прийняти пропозицію загребського "Динамо". Український футболіст мріє стати чемпіоном Хорватії та розраховує виграти конкуренцію за місце в основному складі "Динамо".

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