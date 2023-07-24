Михайличенко перейшов у "Динамо": що відомо
Бельгійський "Андерлехт" продав півзахисника збірної України Богдана Михайличенка. Він продовжить кар'єру в "Динамо".
Загребське "Динамо" запропонувало футболістові довгостроковий контракт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.
Богдан Михайличенко продовжить кар'єру у чемпіонаті Хорватії. Новим клубом 26-річного футболіста стало "Динамо" із Загреба. Про деталі угоди футболіста із клубом нічого не відомо. Також не розголошується сума трансферу.
Цілі Михайличенко в новому клубі
Півзахисник збірної України розпочав кар'єру в київському "Динамо", після якого грав за "Сталь" та "Зорю". 2020 року футболіст перейшов до бельгійського "Андерлехта", а минулого сезону на правах оренди виступав за донецький "Шахтар", з яким став чемпіоном України.
Колишній наставник "гірників" Ігор Йовічевіч порадив Богдану Михайличенка прийняти пропозицію загребського "Динамо". Український футболіст мріє стати чемпіоном Хорватії та розраховує виграти конкуренцію за місце в основному складі "Динамо".
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