Михайличенко перешел в "Динамо": что известно

Богдан Михайличенко на презентации в "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Бельгийский "Андерлехт" продал полузащитника сборной Украины Богдана Михайличенко. Он продолжит карьеру в "Динамо".

Загребское "Динамо" предложило футболисту долгосрочный контракт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Богдан Михайличенко продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Новым клубом 26-летнего футболиста стало "Динамо" из Загреба. О деталях соглашения футболиста с клубом ничего не известно. Также не разглашается сумма трансфера.

Богдан Михайличенко во время отдыха. Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Цели Михайличенко в новом клубе

Полузащитник сборной Украины начал карьеру в киевском "Динамо", после которого играл за "Сталь" и "Зарю". В 2020 году футболист перешел в бельгийский "Андерлехт", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за донецкий "Шахтер", с которым стал чемпионом Украины.

Бывший наставник "горняков" Игор Йовичевич посоветовал Богдану Михайличенко принять предложение загребского "Динамо". Украинский футболист мечтает стать чемпионом Хорватии и рассчитывает выиграть конкуренцию за место в основном составе "Динамо".

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