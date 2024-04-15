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Михайлюк набрав понад 25 очок за Бостон — це його найкращий матч у нинішньому сезоні НБА

15 квітня 2024 08:32
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Агабекян Карен
редактор
Михайлюк набрав понад 25 очок за Бостон — це його найкращий матч у нинішньому сезоні НБА
Святослав Михайлюк у матчі проти "Вашингтону". Фото: NBA.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У фінальному ігровому дні регулярного чемпіонату НБА "Бостон Селтікс" зіграв із "Вашингтон Візардс". Вперше у стартовій п'ятірці "кельтів" вийшов український атакувальний захисник Святослав Михайлюк.

"Бостон" переміг "Вашингтон" з рахунком 132:122, а українець провів найкращий матч у сезоні, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вперше Михайлюк вийшов у стартовому складі та відіграв 37 хвилин 16 секунд. За відведений час Святослав набрав 26 очок, зробив п'ять підбирань, п'ять асистів, одне перехоплення, один блокшот, два фоли та одну втрату.

Українець показав відмінну реалізацію кидків із гри: чотири з п'яти двоочкових, і шість із восьми триочкових.

За результативністю у своїй команді українець поступився лише Пейтону Прітчарду — 38 очок, 12 асистів та дев'ять підбирань.

У поточному регулярному чемпіонаті "Бостон" виграв Східну конференцію з 64 перемогами та 18 поразками.

"Сакраменто" українського центрового Олексія Леня посів дев'яте місце у Західній конференції та зіграє з "Нью-Орлеаном", "Лейкерс" та "Голден Стейт" у плей-ін, дві команди з якого потраплять до плей-офф НБА.

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Святослав Михайлюк
НБА
українські легіонери (баскетбол)
Бостон Селтікс

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