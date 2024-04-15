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Михайлюк набрал более 25 очков за Бостон — это его лучший матч в нынешнем сезоне НБА

15 апреля 2024 08:32
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Агабекян Карен
редактор
Михайлюк набрал более 25 очков за Бостон — это его лучший матч в нынешнем сезоне НБА
Святослав Михайлюк в матче против "Вашингтона". Фото: NBA.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В финальном игровом дне регулярного чемпионата НБА "Бостон Сэлтикс" сыграл с "Вашингтон Визардс". Впервые в стартовой пятерке "кельтов" вышел украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк.

"Бостон" победил "Вашингтон" со счетом 132:122, а украинец провел лучший матч в сезоне, сообщил портал Новини.LIVE.

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Впервые Михайлюк вышел в стартовом составе и отыграл 37 минут 16 секунд. За отведенное время Святослав набрал 26 очков, сделал пять подборов, пять ассистов, один перехват, один блокшот, два фола и одну потерю.

Украинец показал отличную реализацию бросков из игры: четыре из пяти двухочковых, и шесть из восьми трехочковых.

По результативности в своей команде украинец уступил лишь Пэйтону Притчарду — 38 очков, 12 ассистов и девять подборов.

В текущем регулярном чемпионате "Бостон" выиграл Восточную конференцию с 64 победами и 18 поражениями.

"Сакраменто" украинского центрового Алексея Леня занял девятое место в Западной конференции и сыграет с "Нью-Орлеаном", "Лейкерс" и "Голден Стейт" в плей-ин, две команды из которого попадут в плей-офф НБА.

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Святослав Михайлюк
НБА
украинские легионеры (баскетбол)
Бостон Сэлтикс

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