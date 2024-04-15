Михайлюк набрал более 25 очков за Бостон — это его лучший матч в нынешнем сезоне НБА

Святослав Михайлюк в матче против "Вашингтона". Фото: NBA.com

В финальном игровом дне регулярного чемпионата НБА "Бостон Сэлтикс" сыграл с "Вашингтон Визардс". Впервые в стартовой пятерке "кельтов" вышел украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк.

"Бостон" победил "Вашингтон" со счетом 132:122, а украинец провел лучший матч в сезоне, сообщил портал Новини.LIVE.

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26 PTS

5 REB

5 AST

10/13 FG

6/8 3P#DifferentHere W pic.twitter.com/1ZB2bniBr9 — A Walking Highlight (@11AWH) April 14, 2024

Лучшая игра Михайлюка в сезоне

Впервые Михайлюк вышел в стартовом составе и отыграл 37 минут 16 секунд. За отведенное время Святослав набрал 26 очков, сделал пять подборов, пять ассистов, один перехват, один блокшот, два фола и одну потерю.

Украинец показал отличную реализацию бросков из игры: четыре из пяти двухочковых, и шесть из восьми трехочковых.

По результативности в своей команде украинец уступил лишь Пэйтону Притчарду — 38 очков, 12 ассистов и девять подборов.

В текущем регулярном чемпионате "Бостон" выиграл Восточную конференцию с 64 победами и 18 поражениями.

"Сакраменто" украинского центрового Алексея Леня занял девятое место в Западной конференции и сыграет с "Нью-Орлеаном", "Лейкерс" и "Голден Стейт" в плей-ин, две команды из которого попадут в плей-офф НБА.

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