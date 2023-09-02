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Михайлюк перешел в самый титулованный клуб НБА

2 сентября 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Михайлюк перешел в самый титулованный клуб НБА
Михайлюк в составе сборной Украины. Фото: Twitter/BasketNews_com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В следующем сезоне защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк будет выступать в составе наиболее титулованного клуба НБА Бостон Селтикс. 26-летний украинец пополнил ряды одного из грандов Восточной конференции, подписав договор на год.

Об этом сообщил официальный сайт НБА.

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Святослав Михайлюк не будет выступать в Европе. Украинский защитник продолжит выступления в Национальной баскетбольной ассоциации в составе Бостона Селтикса. Заключенное соглашение будет действовать в течение предстоящего сезона-2023/2024. Эта компания станет для украинца шестым сезоном в сильнейшей лиге мира.

В штат Массачусетс украинец переехал в статус свободного агента. Летом этого года он находился в трансферном поле зрения греческих клубов Панатинаикос и Олимпиакос. Но приоритетом для украинского было продолжение карьеры в НБА.

Шестой сезон в НБА, седьмой клуб

Для самого Михайлюка это будет седьмая команда за его карьеру в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Ранее он выступал за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто. Предыдущий сезон Святослав Михайлюк начал в Нью-Йорке Никс, а завершил в Шарлотт Хорнетс.

Селтикс делят из Лос-Анджелеса Лейкерса первенство по количеству полученных титулов НБА (по 17).

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