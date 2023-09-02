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Михайлюк перейшов у найтитулованіший клуб НБА

2 вересня 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Михайлюк перейшов у найтитулованіший клуб НБА
Михайлюк в складі збірної України. Фото: Twitter/BasketNews_com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Наступного сезону захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк виступатиме у складі найбільш титулованого клубу НБА Бостон Селтікс. 26-річний українець поповнив лави одного із грандів Східної конференції, підписавши угоду на рік. 

Про це повідомив офіційний сайт НБА.

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Святослав Михайлюк не виступатиме у Європі. Український захисник продовжить виступи у Національній баскетбольній асоціації у складі Бостон Селтікс. Укладена угода діятиме протягом майбутнього сезону-2023/2024. Ця компанія стане для українця шостим сезоном у найсильнішій лізі світу.

До штату Массачусетс українець переїхав у статусі вільного агента. Влітку цього року він перебував у трансферному полі зору грецьких клубів Панатінаїкос та Олімпіакос. Але пріоритетом для українця було продовження кар'єри у НБА.

Шостий сезон в НБА, сьомий клуб

Для самого Михайлюка це буде сьома команда за його кар'єру у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Раніше він виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто. Попередній сезон Святослав Михайлюк розпочав у Нью-Йорк Нікс, а завершив у Шарлотт Хорнетс.

Додамо, що Селтікс ділять із Лос-Анджелеса Лейкерса першість за кількістю отриманих титулів НБА (по 17).

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