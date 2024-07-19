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Михавко порівняв роботу Шовковского та Луческу в Динамо — що змінилося в команді

19 липня 2024 11:02
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Тарас Михавко розповів про роботу в команді з Шовковським та Луческу
Тарас Михавко. Фото: ФК Динамо
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Захисник "Динамо" Тарас Михавко розповів про роботу тренерів Олександра Шовковського та Мірчі Луческу. За його словами, обидва на всіх етапах підказували йому, як краще грати.

Про це Михавко розповів у інтерв'ю Zbirna

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Тарас Михавко поділився, що саме в цьому році стався великий переворот у його карʼєрі — він дебютував у "Динамо" та виступив на фінальному турнірі чемпіонату Європи. 

"Я ж спочатку грав за юнацьку команду, фактично все перше півріччя сезону 2023/24 провів у чемпіонаті УПЛ U-19. Але ще Мірча Луческу почав залучати мене до тренувань першої команди, там же Олександр Шовковський зі мною говорив", — каже він. 

Крім цього, він поділився, що обидва тренери підтримували гравця та допомагати корисними порадами. 

"Це все робочі моменти, які ти береш до виконання. Тренери просто так нічого не говорять, вони бачать, що ти можеш покращити. Я їм обом дуже вдячний за шанс у моїй кар’єрі, за довіру та можливість себе проявити. Вони мене підтримували, підказували, як краще зіграти в тому чи іншому моменті", — розповів він.

Також він поділився думками щодо його першої гри за "Динамо" проти "Металіста". Він заявив, що саме тренерський штаб дуже допоміг йому налаштуватись на гру. 

"От тут маю подякувати тренерському штабу: звісно, я розумів, наскільки це відповідальний для мене момент, трішки хвилювався, але мандражу чи тим більше паніки жодної не було. До мене донесли чіткі вимоги щодо гри, пояснили, як діяти проти цього суперника. Я безмежно радий, що, перш за все, команда в моєму дебютному матчі виграла. Для мене це було найголовніше", — сказав Михавко.

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футбол Динамо Мірча Луческу тренер Олександр Шовковський Тарас Михавко

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