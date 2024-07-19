Тарас Михавко рассказал о работе в команде с Шовковским и Луческу

Тарас Михавко. Фото: ФК Динамо

Защитник "Динамо" Тарас Михавко рассказал о работе тренеров Александра Шовковского и Мирчи Луческу. По его словам, оба на всех этапах подсказывали ему, как лучше играть.

Об этом Михавко рассказал в интервью Zbirna.

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Михавко рассказал о работе тренеров

Тарас Михавко поделился, что именно в этом году произошел большой переворот в его карьере — он дебютировал в "Динамо" и выступил на финальном турнире чемпионата Европы.

"Я сначала играл за юношескую команду, фактически все первое полугодие сезона 2023/24 провел в чемпионате УПЛ U-19. Но еще Мирча Луческу начал привлекать меня к тренировкам первой команды, там же Александр Шовковский со мной говорил", — говорит он.

Кроме этого, он поделился, что оба тренера поддерживали игрока и помогали полезными советами.

"Это все рабочие моменты, которые ты берешь к исполнению. Тренеры просто так ничего не говорят, они видят, что ты можешь улучшить. Я им обоим очень благодарен за шанс в моей карьере, за доверие и возможность проявить себя. Они меня поддерживали, подсказывали, как лучше сыграть в том или ином моменте", — рассказал он.

Также он поделился мнениями по поводу его первой игры за "Динамо" против "Металлиста". Он заявил, что именно тренерский штаб очень помог ему настроиться на игру.

"Вот здесь должен поблагодарить тренерский штаб: конечно, я понимал, насколько это ответственный для меня момент, немного волновался, но мандража или тем более паники никакой не было. До меня донесли четкие требования по игре, объяснили, как действовать против этого соперника. Я безгранично рад, что прежде всего команда в моем дебютном матче выиграла", — рассказал он.

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