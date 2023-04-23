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Миколенко один з кращих, але не для всіх: українець отримав високий бал та критику

23 квітня 2023 13:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Миколенко один з кращих у матчі проти Кристал Пелас
Пікфорд та Миколенко вітають друг друга з нічиєю. Фото: reuters/boyers
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Віталій Миколенко провів черговий матч в основному складі "Евертона" в АПЛ. З "Кристал Пелас" його команда зіграла внічию (0:0), а український захисник отримав високий бал від фахівців, похвалу від англійських журналістів, але при цьому й хейт від прихильників клубу.

Підсумки виступу українця та реакція на черговий його матч в матеріалі Новини.LIVE.

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Від статистичного порталу WhoScored Миколенко отримав за матч оцінку 7,6 — це третій найвищий бал серед усіх учасників матчу. Вищу оцінку отримали тільки голкіпер "Крістал Пелас" Сем Джонстон і центральний захисник "Евертона" Майкл Кін.

Англійські таблоїди теж позитивно відзначили гру українця:

У LiverpoolWorld оцінили його виступ, як 7/10. Журналісти цього видання вважають, що Миколенко добре впорався із правим вінгером господарів поля Олісе.

"Пропонував дуже мало попереду, але він замкнув Майкла Олісе, що легше сказати, ніж зробити. Його чотири відбори м'яча і три перехоплення поряд із 5/6 виграними наземними дуелями зробили великий внесок у сьогоднішній результат".

Видання GoodisonNews також поставило Миколенка оцінку 7/10 за гру. Фахівці відзначили значний обсяг роботи футболіста.

"Виглядав гостро як в обороні, так і в атаці і представляв набагато більшу атакуючу загрозу, ніж Бен Годфрі. Він виграв шість зі своїх дуелей, а також зробив два вдалі підкати та перехоплення".

Видання LiverpoolEcho оцінило гру українця трішки нижче, на 6/10, наголосивши на дисциплінованості гравця на полі.

"Він не зміг повністю закрити хитрого Майкла Олісі і часто відставав, але дотримувався свого завдання".

А от фанати "ірисок" у твіттері жорстко критикували українця за гру, передає видання FanDay.

"Миколенко жахливий. Він без пресингу зробив багато неточних передач", — написав jak wi11iam5

"Миколенко потрібно було міняти ще до перерви", — вважає Matt Ragsdale.

"Миколенко дуже погано зіграв ліворуч у захисті", — пише Danny Sheerin:

"Миколенко просто не тягне рівень, на жаль", — впевнений ToffeeWeb

 "Коли з Миколенком підписували контакт, схоже, в клубі не було спортивного директора", — додає Rack Jodwell

"Миколенко виглядає наляканим. Лівий фланг реально слабка ланка", — підкреслив Everton Call.

Зазначимо, що цього сезону Миколенко провів за Евертон 32 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

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