Миколенко один з кращих у матчі проти Кристал Пелас

Пікфорд та Миколенко вітають друг друга з нічиєю. Фото: reuters/boyers

Гравець збірної України Віталій Миколенко провів черговий матч в основному складі "Евертона" в АПЛ. З "Кристал Пелас" його команда зіграла внічию (0:0), а український захисник отримав високий бал від фахівців, похвалу від англійських журналістів, але при цьому й хейт від прихильників клубу.

Підсумки виступу українця та реакція на черговий його матч в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Від статистичного порталу WhoScored Миколенко отримав за матч оцінку 7,6 — це третій найвищий бал серед усіх учасників матчу. Вищу оцінку отримали тільки голкіпер "Крістал Пелас" Сем Джонстон і центральний захисник "Евертона" Майкл Кін.

Англійські таблоїди теж позитивно відзначили гру українця:

У LiverpoolWorld оцінили його виступ, як 7/10. Журналісти цього видання вважають, що Миколенко добре впорався із правим вінгером господарів поля Олісе.

"Пропонував дуже мало попереду, але він замкнув Майкла Олісе, що легше сказати, ніж зробити. Його чотири відбори м'яча і три перехоплення поряд із 5/6 виграними наземними дуелями зробили великий внесок у сьогоднішній результат".

🤝Crystal Palace 0-0 Everton



Honours even at Selhurst Park as Everton's defence holds firm to earn a vital point🔵



Here's the match ratings for today's performance!👇#EFC #EvertonFC #PremierLeaguehttps://t.co/zBGOT8soXv — LiverpoolWorld (@_LiverpoolWorld) April 22, 2023

Видання GoodisonNews також поставило Миколенка оцінку 7/10 за гру. Фахівці відзначили значний обсяг роботи футболіста.

"Виглядав гостро як в обороні, так і в атаці і представляв набагато більшу атакуючу загрозу, ніж Бен Годфрі. Він виграв шість зі своїх дуелей, а також зробив два вдалі підкати та перехоплення".

Видання LiverpoolEcho оцінило гру українця трішки нижче, на 6/10, наголосивши на дисциплінованості гравця на полі.

"Він не зміг повністю закрити хитрого Майкла Олісі і часто відставав, але дотримувався свого завдання".

46' Back under way. No changes for either side. COME ON YOU BLUES!!



🦅 0-0 🟡 #CRYEVE pic.twitter.com/VrYTBuj0Nb — Everton (@Everton) April 22, 2023

А от фанати "ірисок" у твіттері жорстко критикували українця за гру, передає видання FanDay.

"Миколенко жахливий. Він без пресингу зробив багато неточних передач", — написав jak wi11iam5

"Миколенко потрібно було міняти ще до перерви", — вважає Matt Ragsdale.

"Миколенко дуже погано зіграв ліворуч у захисті", — пише Danny Sheerin:

"Миколенко просто не тягне рівень, на жаль", — впевнений ToffeeWeb

"Коли з Миколенком підписували контакт, схоже, в клубі не було спортивного директора", — додає Rack Jodwell

"Миколенко виглядає наляканим. Лівий фланг — реально слабка ланка", — підкреслив Everton Call.

Зазначимо, що цього сезону Миколенко провів за Евертон 32 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді.

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція.

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може розпочати наступний сезон у новій команді. Відразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) цікавляться досвідченим гравцем.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.