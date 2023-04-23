Миколенко один из лучших в матче против Кристал Пелас

Пикфорд и Миколенко поздравляют друг друга с ничьей. Фото: reuters/boyers

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко провел очередной матч в основном составе "Эвертона" в АПЛ. С "Кристалл Пелас" его команда сыграла вничью (0:0), а украинский защитник получил высокий балл от специалистов, похвалу от английских журналистов, но при этом и хейт от поклонников клуба.

Итоги выступления украинца и реакция на очередной матч в материале Новини.LIVE.

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От статистического портала WhoScored Миколенко получил за матч оценку 7,6 — это третий самый высокий балл среди всех участников матча. Высшую оценку получили только голкипер "Кристалл Пэлас" Сэм Джонстон и центральный защитник "Эвертона" Майкл Кин.

Английские таблоиды тоже положительно отметили игру украинца.

В LiverpoolWorld оценили его выступление как 7/10. Журналисты этого издания считают, что Миколенко хорошо справился с правым вингером хозяев поля Олисе.

"Предлагал очень мало впереди, но он замкнул Майкла Олисе, что легче сказать, чем сделать. Его четыре отбора мяча и три перехвата рядом с 5/6 выигранными наземными дуэлями внесли большой вклад в сегодняшний результат".

🤝Crystal Palace 0-0 Everton



Honours even at Selhurst Park as Everton's defence holds firm to earn a vital point🔵



Here's the match ratings for today's performance!👇 #EFC #EvertonFC #PremierLeague https://t.co/zBGOT8soXv — LiverpoolWorld (@_LiverpoolWorld) 22 апреля 2023

Издание GoodisonNews также поставило Миколенко оценку 7/10 за игру. Специалисты отметили большой объем работы футболиста.

"Выглядел остро как в обороне, так и в атаке и представлял гораздо большую атакующую угрозу, чем Бен Годфри. Он выиграл шесть из своих дуэлей, а также сделал два удачных подката и перехвата".

Издание LiverpoolEcho оценило игру украинца чуть ниже, на 6/10, отметив дисциплинированность игрока на поле.

"Он не смог полностью закрыть хитрого Майкла Олисе и часто отставал, но придерживался своей задачи".

46' Back under way. Нет изменений для их другой стороны. COME ON YOU BLUES!!



🦅 0-0 🟡 #CRYEVE pic.twitter.com/VrYTBuj0Nb - Everton (@Everton) 22 апреля 2023

А вот фанаты "ирисок" в твиттере жестко критиковали украинца за игру, передает издание FanDay.

"Миколенко ужасен. Он без прессинга сделал много неточных передач", — написал jak wi11iam5

"Миколенко нужно было менять еще до перерыва", — считает Matt Ragsdale.

"Миколенко очень плохо сыграл налево в защите", — пишет Danny Sheerin:

"Миколенко просто не тянет уровень, к сожалению", — уверен ToffeeWeb

"Когда с Миколенко подписывали контакт, похоже в клубе не было спортивного директора", — добавляет Rack Jodwell.

"Миколенко выглядит напуганным. Левый фланг — реально слабое звено", — подчеркнул Everton Call.

Отметим, что в этом сезоне Миколенко провел за Эвертон 32 матча, в которых не отличался результативными действиями.

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