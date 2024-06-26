У матчі Україна – Бельгія отримав пошкодження Віталій Миколенко

Миколенко отримав травму та залишив поле у матчі Україна — Бельгія
На чемпіонаті Європи-2024 проходить матч третього туру у групі Е. Збірна України грає проти Бельгії.
На середину другого тайму рахунок 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Чи не є ці шпильки для Mykolenko?— 🫵🏼 (@clc7__) June 26, 2024
Травма Віталія Миколенка
У другому таймі лівий захисник Віталій Миколенко знову чудово показував себе у захисті, поки не настала 55-та хвилина. Стегно футболіста прийняло удар Доку, і українець сів на газон.
Миколенко відчув проблеми, та одразу ж був замінений на Олександра Зінченка.
Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.
Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024.
Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі.
Читайте Новини.LIVE!