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Миколенко отримав травму та залишив поле у матчі Україна — Бельгія

26 червня 2024 20:29
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Агабекян Карен
редактор
У матчі Україна – Бельгія отримав пошкодження Віталій Миколенко
Віталій Миколенко залишив поле. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 проходить матч третього туру у групі Е. Збірна України грає проти Бельгії.

На середину другого тайму рахунок 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Травма Віталія Миколенка

У другому таймі лівий захисник Віталій Миколенко знову чудово показував себе у захисті, поки не настала 55-та хвилина. Стегно футболіста прийняло удар Доку, і українець сів на газон.

Миколенко відчув проблеми, та одразу ж був замінений на Олександра Зінченка.

Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

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