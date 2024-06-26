У матчі Україна – Бельгія отримав пошкодження Віталій Миколенко

Віталій Миколенко залишив поле. Фото: скриншот

На чемпіонаті Європи-2024 проходить матч третього туру у групі Е. Збірна України грає проти Бельгії.

На середину другого тайму рахунок 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Травма Віталія Миколенка

У другому таймі лівий захисник Віталій Миколенко знову чудово показував себе у захисті, поки не настала 55-та хвилина. Стегно футболіста прийняло удар Доку, і українець сів на газон.

Миколенко відчув проблеми, та одразу ж був замінений на Олександра Зінченка.

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