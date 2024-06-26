В матче Украина - Бельгия получил повреждение Виталий Миколенко

Виталий Миколенко покинул поле. Фото: скриншот

На чемпионате Европы-2024 проходит матч третьего тура в группе Е. Сборная Украины играет против Бельгии.

На середины второго тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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How are none of these tackles for Mykolenko?😭😭 pic.twitter.com/oelsqDYXnv — 🫵🏼 (@clc7__) June 26, 2024

Травма Виталия Миколенко

Во втором Тайме левый защитник Виталий Миколенко снова отлично себя показывал в защите, пока не настала 55-я минута. Бедро футболиста приняло на себя удар Доку, и украинец сел на газон.

Миколенко почувствовал недомогание и сразу же был заменен на Александра Зинченко.

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