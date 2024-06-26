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Миколенко получил травму и покинул поле в матче Украина — Бельгия

26 июня 2024 20:29
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Агабекян Карен
редактор
В матче Украина - Бельгия получил повреждение Виталий Миколенко
Виталий Миколенко покинул поле. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 проходит матч третьего тура в группе Е. Сборная Украины играет против Бельгии.

На середины второго тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Травма Виталия Миколенко

Во втором Тайме левый защитник Виталий Миколенко снова отлично себя показывал в защите, пока не настала 55-я минута. Бедро футболиста приняло на себя удар Доку, и украинец сел на газон.

Миколенко почувствовал недомогание и сразу же был заменен на Александра Зинченко.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024.

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу

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