В матче Украина - Бельгия получил повреждение Виталий Миколенко

Миколенко получил травму и покинул поле в матче Украина — Бельгия
На чемпионате Европы-2024 проходит матч третьего тура в группе Е. Сборная Украины играет против Бельгии.
На середины второго тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.
How are none of these tackles for Mykolenko?😭😭 pic.twitter.com/oelsqDYXnv— 🫵🏼 (@clc7__) June 26, 2024
Травма Виталия Миколенко
Во втором Тайме левый защитник Виталий Миколенко снова отлично себя показывал в защите, пока не настала 55-я минута. Бедро футболиста приняло на себя удар Доку, и украинец сел на газон.
Миколенко почувствовал недомогание и сразу же был заменен на Александра Зинченко.
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