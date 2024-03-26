Миколенко повідомив, що Україна розібрала Ісландію — тепер потрібно втілити на полі

Захисник збірної України Віталій Миколенко. Фото: скріншот

Збірна України з футболу 26 березня зіграє фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником українців буде команда Ісландії, до якої підопічні Сергія Реброва готувалися протягом кількох днів.

В інтерв'ю "ВЗБІРНА" про підготовку розповів лівий захисник збірної України Віталій Миколенко.

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За словами Миколенка, вони приділили багато часу теорії та повністю розібрали суперника. Тепер лишилося показати це на полі.

"У нас була теорія щодо Ісландії, розібрали суперника, Ребров дав нам повчання, як грати. Ісландці та боснійці — це зовсім різні команди", — сказав Миколенко.

Захисник зазначив, що Ісландія дуже зіграна, оскільки давно грає з однією тактикою. Тож із такими командами дуже важко грати.

Також гравець сподівається, що їм буде легше за рахунок заповнених трибун у Вроцлаві.

Матч України проти Ісландії відбудеться у польському Вроцлаві. Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Переможець фіналу кваліфікації Україна-Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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