Мудрик предсказал с Исландией более сложный матч, чем с Боснией и Герцеговиной
Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет финал плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Исландии.
Перед матчем о будущем сопернике в интервью "ВЗБІРНА" высказался вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
Матч Украина — Исландия начнется в 21:45 по киевскому времени.
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По словам Мудрика, сборная Исландии сильнее Боснии и Герцеговины, с которым Украина мучалась на поле, пока Роман Яремчук на 85-й минуте не сравнял счет.
Михаил отметил, что соперник играет в более техничный футбол. К тому же соперник умеет разыгрывать мячи.
"Думаю, что исландцы будут сильнее боснийцев, особенно то, как они играют в футбол. У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее", — сказал Мудрик.
Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.
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