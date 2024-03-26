Мудрик предсказал с Исландией более сложный матч, чем с Боснией и Герцеговиной

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: скриншот

Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет финал плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Исландии.

Перед матчем о будущем сопернике в интервью "ВЗБІРНА" высказался вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Читайте также:

Матч Украина — Исландия начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мудрик намекнул, что нужно запастись терпением

По словам Мудрика, сборная Исландии сильнее Боснии и Герцеговины, с которым Украина мучалась на поле, пока Роман Яремчук на 85-й минуте не сравнял счет.

Михаил отметил, что соперник играет в более техничный футбол. К тому же соперник умеет разыгрывать мячи.

"Думаю, что исландцы будут сильнее боснийцев, особенно то, как они играют в футбол. У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее", — сказал Мудрик.

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.