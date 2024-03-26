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Мудрик предсказал с Исландией более сложный матч, чем с Боснией и Герцеговиной

26 марта 2024 15:19
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик предсказал с Исландией более сложный матч, чем с Боснией и Герцеговиной
Игрок сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 26 марта в польском Вроцлаве сыграет финал плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Исландии.

Перед матчем о будущем сопернике в интервью "ВЗБІРНА" высказался вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

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По словам Мудрика, сборная Исландии сильнее Боснии и Герцеговины, с которым Украина мучалась на поле, пока Роман Яремчук на 85-й минуте не сравнял счет.

Михаил отметил, что соперник играет в более техничный футбол. К тому же соперник умеет разыгрывать мячи.

"Думаю, что исландцы будут сильнее боснийцев, особенно то, как они играют в футбол. У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее", — сказал Мудрик.

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Исландия
Михаил Мудрик

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