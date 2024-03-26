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Мудрик передбачив з Ісландією складніший матч, ніж з Боснією та Герцеговиною

26 березня 2024 15:19
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик передбачив з Ісландією складніший матч, ніж з Боснією та Герцеговиною
Гравець збірної України Михайло Мудрик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 26 березня у польському Вроцлаві зіграє фінал плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стане команда Ісландії.

Перед матчем про майбутнього суперника в інтерв'ю "ВЗБІРНА" висловився вінгер збірної України Михайло Мудрик.

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Мудрик натякнув, що треба запастись терпінням

За словами Мудрика, збірна Ісландії сильніша за Боснію та Герцеговину, з якою Україна мучилася на полі, поки Роман Яремчук на 85-й хвилині не зрівняв рахунок.

Михайло зазначив, що суперник грає у більш технічний футбол. До того ж ісландці вміють розігрувати м'ячі.

"Думаю, що ісландці будуть сильнішими за боснійців, особливо те, як вони грають у футбол. У них більше такий технічний футбол, вони можуть розігрувати м'ячі. Думаю, проти них буде складніше", — сказав Мудрик.

Переможець фіналу кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

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футбол
Збірна України з футболу
Ісландія
Михайло Мудрик

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