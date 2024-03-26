Мудрик передбачив з Ісландією складніший матч, ніж з Боснією та Герцеговиною

Гравець збірної України Михайло Мудрик. Фото: скриншот

Збірна України 26 березня у польському Вроцлаві зіграє фінал плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стане команда Ісландії.

Перед матчем про майбутнього суперника в інтерв'ю "ВЗБІРНА" висловився вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Читайте також:

Матч Україна — Ісландія розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Мудрик натякнув, що треба запастись терпінням

За словами Мудрика, збірна Ісландії сильніша за Боснію та Герцеговину, з якою Україна мучилася на полі, поки Роман Яремчук на 85-й хвилині не зрівняв рахунок.

Михайло зазначив, що суперник грає у більш технічний футбол. До того ж ісландці вміють розігрувати м'ячі.

"Думаю, що ісландці будуть сильнішими за боснійців, особливо те, як вони грають у футбол. У них більше такий технічний футбол, вони можуть розігрувати м'ячі. Думаю, проти них буде складніше", — сказав Мудрик.

Переможець фіналу кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Голанн використовує матчі з "Реалом" для відходу з "Манчестер Сіті" — що відомо.