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​​​​​​​Миколенко сообщил, что Украина разобрала Исландию — теперь нужно воплотить на поле

26 марта 2024 19:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Миколенко сообщил, что Украина разобрала Исландию — теперь нужно воплотить на поле
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет финальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником украинцев будет команда Исландии, к которой подопечные Сергея Реброва готовились в течение нескольких дней.

В интервью "ВЗБІРНА" о подготовке рассказал левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

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По словам Миколенко, они уделили много времени теории и полностью разобрали соперника. Теперь осталось показать это на поле.

"У нас была теория по Исландии, разобрали соперника, Ребров дал нам наставления, как играть. Исландцы и боснийцы — это совсем разные команды", — сказал Миколенко.

Защитник отметил, что Исландия очень сыгранная, поскольку давно играет по одной тактике. Поэтому с такими командами очень тяжело играть.

Также игрок надеется, что им будет легче за счет заполненных трибун во Вроцлаве.

Матч Украины против Исландии состоится в польском Вроцлаве. Начало игра запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Исландия
Виталий Миколенко
Евро-2024 по футболу

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