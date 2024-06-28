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Миколенко розповів про судоми Тимчика та свою травму

28 червня 2024 12:14
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Миколенко розповів про свою травму та причину сліз Тимчика на Євро-2024
Віталій Миколенко відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот "Взбірна"
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Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від вильоту національної команди з чемпіонату Європи-2024. Футболіст запевнив, що всі гравці зробили максимум для перемоги в останньому матчі з Бельгією.

Миколенко розповів про свій стан після травми, яка завадила йому виступити на турнірі, в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Віталій Миколенко отримав травму напередодні турніру під час товариського матчу із Молдовою (4:0). Він пропустив матчі Євро-2024 з Румунією (0:3) та Словаччиною (2:1), але вийшов у стартовому складі на поєдинок із Бельгією (0:0). Вже на початку другого тайму захисник змушений був попросити заміну. На континентальній першості він зіграв 52 хвилини.

Що Миколенко розповів про свою травму

Футболіст збірної України зізнався, що відчув біль ще у першому таймі, коли потягнувся до м'яча під час одного з єдиноборств. Миколенко міг продовжувати грати, але більше не здатний був підключатися до атак у матчі з Бельгією.

Віталій Миколенко та Владислав Ванат
Віталій Миколенко (ліворуч) та Владислав Ванат. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

У перерві масажисти спробували розім'яти спину футболіста і він з'явився на полі у другому таймі. Але потім Віталій зрозумів, що краще попросити заміну, щоби замість нього продовжив виступати здоровий футболіст.

Широкий резонанс після матчу набуло інтерв'ю захисника Олександра Тимчика, який не зміг стримати сліз під час коментаря про виступ збірної України на Євро-2024.

Олександр Тимчик
Олександр Тимчик бореться із Жеремі Доку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Миколенко розповів, що "динамівець" дуже старався у кожному поєдинку, віддав усі сили у матчі з Бельгією. Наприкінці протистояння у Тимчика почалися судоми, але він до останньої хвилини підключався до атак і ривки. Після фінального свистка на футболіста наринули емоції.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Віталій Миколенко
Євро-2024
Олександр Тимчик

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