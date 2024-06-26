Тимчик заплакав під час інтерв'ю після поразки збірної України

Олександр Тимчик бореться із Жеремі Доку. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик провів матч із Бельгією на високому рівні. Він змусив Жеремі Доку піти на протилежний фланг і заважав Кевін Де Брюйне диригувати грою "червоних дияволів".

Тимчик підбив підсумок виступу збірної України на Євро-2024 під час післяматчевого інтерв'ю Megogo.

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Олександр Тимчик більшу частину матчу протистояв Жеремі Доку і не дозволив півзахиснику "Манчестер Сіті" відзначитись результативними діями. Захисник збірної України підтвердив, що напередодні поєдинку тренерський штаб "синьо-жовтих" розповідав, як правильно грати індивідуально проти бельгійців.

Тимчик та Маліновський грають із Де Брюйне. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Сльози Тимчика після матчу збірної України

Футболіст "синьо-жовтих" вважає, що його команда наполовину впоралася із завданням на матч із Бельгією. "Червоні дияволи" не забили у ворота Анатолія Трубіна. Але українські футболісти розчаровані вильотом із чемпіонату Європи.

Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Тимчик зазначив, що складно змиритися з необхідністю їхати додому після того, як команда набрала чотири бали у трьох поєдинках. Попри цей результат, збірна України посіла останнє місце у своєму квартеті.

"Ми не програли в цьому матчі, ми програли у першій зустрічі. Через невдачу в першому матчі ми не вийшли з групи. Мені здається, це взагалі вперше в історії, коли команда набрала 4 очки, але не вийшла з групи. Пишаюся тим, що я українець", — заявив Тимчик, стримуючи сльози.

З першого місця у групі F у плей-офф Євро-2024 вийшла збірна Румунії. На другому рядку опинилася Бельгія.

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