Тымчик заплакал во время интервью после поражения сборной Украины

Горжусь тем, что я украинец — Тымчик не сдержал слезы после матча с Бельгией
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик провел матч с Бельгией на высоком уровне. Он заставил Жереми Доку уйти на противоположный фланг и мешал Кевину Де Брюйне дирижировать игрой "красных дьяволов".
Тымчик подвел итог выступлению сборной Украины на Евро-2024 во время послематчевого интервью Megogo.
Александр Тымчик большую часть матча противостоял Жереми Доку и не позволил полузащитнику "Манчестер Сити" отметится результативными действиями. Защитник сборной Украины подтвердил, что накануне поединка тренерский штаб "сине-желтых" рассказывал, как правильно играть индивидуально против бельгийцев.
Слезы Тымчика после матча сборной Украины
Футболист "сине-желтых" считает, что его команда наполовину справилась с задачей на матч с Бельгией. "Красные дьяволы" не забили в ворота Анатолия Трубина. Но украинские футболисты разочарованы вылетом с чемпионата Европы.
Тымчик отметил, что сложно смириться с необходимостью ехать домой после того, как команда набрала четыре балла в трех поединках. Несмотря на этот результат, сборная Украины заняла последнее место в своем квартете.
"Мы не проиграли в этом матче, мы проиграли в первой встрече. Из-за неудачи в первом матче мы не вышли из группы. Мне кажется, это вообще впервые в истории, когда команда набрала 4 очка, но не вышла из группы. Горжусь тем, что я украинец", — заявил Тымчик, едва сдерживая слезы.
С первого места в группе F в плей-офф Евро-2024 вышла сборная Румынии. На второй строчке оказалась Бельгия.
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