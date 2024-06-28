Миколенко рассказал о своей травме и причине слез Тымчика на Евро-2024

Виталий Миколенко отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот "Взбірна"

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от вылета национальной команды с чемпионата Европы-2024. Футболист заверил, что все игроки сделали максимум для победы в последнем матче с Бельгией.

Миколенко рассказал о своем состоянии после травмы, которая помешала ему выступить на турнире, в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Виталий Миколенко получил травму накануне турнира во время товарищеского матча с Молдовой (4:0). Он пропустил матчи Евро-2024 с Румынией (0:3) и Словакией (2:1), но вышел в стартовом составе на поединок с Бельгией (0:0). Уже в начале второго тайма защитник был вынужден попросить замену. На континентальном первенстве он сыграл 52 минуты.

Что Миколенко сказал о своей травме

Футболист сборной Украины признался, что почувствовал боль еще в первом тайме, когда потянулся к мячу во время одного из единоборств. Миколенко мог продолжать играть, но больше не способен был подключаться к атакам в матче с Бельгией.

Виталий Миколенко (слева) и Владислав Ванат. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В перерыве массажисты попробовали размять спину футболиста, и он появился на поле во втором тайме. Но затем Виталий понял, что лучше попросить замену, чтобы вместо него продолжил выступать здоровый футболист.

Широкий резонанс после матча получило интервью защитника Александра Тымчика, который не смог сдержать слез во время комментария о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

Александр Тымчик борется с Жереми Доку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Миколенко рассказал, что "динамовец" очень старался в каждом поединке, отдал все силы в матче с Бельгией. В конце противостояния у Тымчика начались судороги, но он до последней минуты подключался к атакам и совершал рывки. После финального свистка на футболиста нахлынули эмоции.

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