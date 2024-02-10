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Миколенко змінив стиль і пішов у моделі — реакція Евертона

10 лютого 2024 08:59
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко змінив стиль і пішов у моделі — реакція Евертона
Віталій Миколенко. Фото: Marc Darcy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український футболіст ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко спробував себе у новій ролі. Тепер він буде моделлю.

Щоправда, поки що не відомо, чи це не одинична акція, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Віталій Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: Marc Darcy

Миколенко став моделлю

Український футболіст взяв участь у фотосесії бренду класичних костюмів Marc Darcy, який пошив спеціальну колекцію для "Евертона".

На опублікованих фото Миколенко вийшов дуже добре. Тому поява українця в ролі моделі може бути не останньою для українського футболіста.

На сайті Marc Darcy костюм, у якому позував Миколенко, продають по 266,66 фунтів — 12649 гривень.

Ще один представлений Миколенком костюм коштує 249,99 фунтів — 11 887 гривень.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: Marc Darcy

У поточному сезоні Миколенко провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 28 млн євро.

Після 23-х турів АПЛ "Евертон" посідає 18-е місце, маючи в активі 19 очок. При цьому команду протягом сезону позбавили 10 балів за порушення фінансового фейр-плею.

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футбол
Евертон
Віталій Миколенко
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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