Миколенко сменил стиль и ушел в модели — реакция Эвертона

Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy

Украинский футболист ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко попробовал себя в новой роли. Теперь он будет моделью.

Правда, пока не известно разовая ли это акция, сообщил портал Новини.LIVE.

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Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy

Миколенко стал моделью

Украинский футболист принял участие в фотосессии бренда классических костюмов Marc Darcy, который пошил специальную коллекцию для "Эвертона".

На опубликованных фото Миколенко вышел очень хорошо. Поэтому, появление украинца в роли модели может быть не последним для украинского футболиста.

На сайте Marc Darcy костюм, в котором позировал Миколенко, продают по 266,66 фунтов — 12 649 гривен.

Еще один представленный Миколенком костюм стоит 249,99 фунтов — 11 887 гривен.

Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy

В текущем сезоне Миколенко провел 24 матча, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 28 млн евро.

После 23-туров АПЛ "Эвертон" занимает 18-е место, имея в активе 19 очков. При этом команду по ходу сезона лишили 10 баллов за нарушение финансового фейр-плей.

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