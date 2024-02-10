Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко сменил стиль и ушел в модели — реакция Эвертона arrow

Миколенко сменил стиль и ушел в модели — реакция Эвертона

10 февраля 2024 08:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко сменил стиль и ушел в модели — реакция Эвертона
Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский футболист ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко попробовал себя в новой роли. Теперь он будет моделью.

Правда, пока не известно разовая ли это акция, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy

Миколенко стал моделью

Украинский футболист принял участие в фотосессии бренда классических костюмов Marc Darcy, который пошил специальную коллекцию для "Эвертона".

На опубликованных фото Миколенко вышел очень хорошо. Поэтому, появление украинца в роли модели может быть не последним для украинского футболиста.

На сайте Marc Darcy костюм, в котором позировал Миколенко, продают по 266,66 фунтов — 12 649 гривен.

Еще один представленный Миколенком костюм стоит 249,99 фунтов — 11 887 гривен.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: Marc Darcy

В текущем сезоне Миколенко провел 24 матча, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 28 млн евро.

После 23-туров АПЛ "Эвертон" занимает 18-е место, имея в активе 19 очков. При этом команду по ходу сезона лишили 10 баллов за нарушение финансового фейр-плей.

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

футбол
Эвертон
Виталий Миколенко
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме