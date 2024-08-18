Мікроавтобус ФК Ужгород потрапив у ДТП: тренерський штаб у лікарні

Наслідки ДТП за участі ФК "Ужгород". Фото: "Ужгород"

Для футбольного клубу "Ужгород" трагічно завершився виїзд на матч Другої ліги до Житомира. Команда мала зіграти проти "Полісся-2".

Про ДТП клуб із Закарпаття повідомив в соціальних мережах.

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"Ужгород" потрапив у ДТП

У автотрощу потрапив мікроавтобус, де перебував тренерський склад, працівники клубу та менеджмент.

Автобус потрапив у ДТП за 100 км від Житомира. В результаті аварії травми отримали головний тренер Яромир Лобода, асистент тренера Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк. Всіх трьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Не потрібна була госпіталізація фізіотерапевту Михайлу Данькову та стратегічному директору Феліксу Ардельянову, пошкодження яких були не настільки серйозними як у тренерів та лікаря.

Після ДТП футбольний клуб "Полісся" допоміг противнику з логістикою до тренувальної бази та готелю. Завдяки цьому "Ужгород" зможе вийти на матч другого туру.

Матч "Полісся-2" проти "Ужгорода" запланований 18 серпня на 11:00.

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