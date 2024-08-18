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Микроавтобус украинского футбольного клуба попал в ДТП — тренеров госпитализировали

18 августа 2024 07:22
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Микроавтобус ФК Ужгород попал в ДТП: тренерский штаб в больнице
Последствия ДТП с участием ФК "Ужгород" Фото: "Ужгород"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Для футбольного клуба "Ужгород" трагически завершился выезд на матч Второй лиги в Житомир. Команда должна была сыграть против "Полесья-2".

О ДТП клуб из Закарпатья сообщил в социальных сетях.

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Posted by FC Uzhhorod (@fc_uzhhorod)

"Ужгород" попал в ДТП

В автомобильную аварию попал микроавтобус, где находились тренерский состав, работники клуба и менеджмент.

Автобус попал в ДТП в 100 км от Житомира. В результате крушения травмы получили главный тренер Яромир Лобода, ассистент тренера Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк. Всех троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Не требовалась госпитализация физиотерапевту Михаилу Данькову и стратегическому директору Феликсу Ардельянову, повреждения которых были не столь серьезными как у тренеров и врача.

После ДТП футбольный клуб "Полесье" помог противнику с логистикой к тренировочной базе и гостинице. Благодаря этому "Ужгород" сможет выйти на матч второго тура.

Матч "Полесье-2" против "Ужгорода" запланирован на 18 августа в 11:00.

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ДТП Ужгород Полесье Вторая лига

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