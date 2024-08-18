Микроавтобус ФК Ужгород попал в ДТП: тренерский штаб в больнице

Последствия ДТП с участием ФК "Ужгород" Фото: "Ужгород"

Для футбольного клуба "Ужгород" трагически завершился выезд на матч Второй лиги в Житомир. Команда должна была сыграть против "Полесья-2".

О ДТП клуб из Закарпатья сообщил в социальных сетях.

Читайте также:

"Ужгород" попал в ДТП

В автомобильную аварию попал микроавтобус, где находились тренерский состав, работники клуба и менеджмент.

Автобус попал в ДТП в 100 км от Житомира. В результате крушения травмы получили главный тренер Яромир Лобода, ассистент тренера Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк. Всех троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Не требовалась госпитализация физиотерапевту Михаилу Данькову и стратегическому директору Феликсу Ардельянову, повреждения которых были не столь серьезными как у тренеров и врача.

После ДТП футбольный клуб "Полесье" помог противнику с логистикой к тренировочной базе и гостинице. Благодаря этому "Ужгород" сможет выйти на матч второго тура.

Матч "Полесье-2" против "Ужгорода" запланирован на 18 августа в 11:00.

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.

Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.