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"Мілан" проти "Інтера": стартові склади на матч 1/2 ЛЧ

10 травня 2023 20:35
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Мілан проти Інтера — стартові склади на матч 1/2 ЛЧ
Ромелу Лукаку чекає на передачу від партнера по команді. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Дербі делла Мадонніна" вперше за двадцять років пройде у півфіналі Ліги чемпіонів. "Мілан" прийме "Інтер" на стадіоні "Сан-Сіро".

Стефано Піолі та Сімоне Індзагі представили стартові склади на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У 2002 році "Мілану" вдалося зламати опір "Інтера" та пробитися у фінал Ліги чемпіонів. У тому сезоні команда з Андрієм Шевченком у складі здобула європейський трофей. Через двадцять років "Інтер" вважається фаворитом напередодні дербі в півфіналі ЛЧ. Але Піолі не заперечує проти такого розкладу та обіцяє дати супернику бій.

Стартові склади на матч

"Мілан": Меньян — Калабрія (капітан), Кьєр, Томорі, Тео Ернандес — Круніч, Тоналі, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Діас.

Тренер: Стефано Піолі.

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес (капітан), Джеко.

Тренер: Сімоне Індзагі.

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