"Мілан" проти "Інтера": стартові склади на матч 1/2 ЛЧ
"Дербі делла Мадонніна" вперше за двадцять років пройде у півфіналі Ліги чемпіонів. "Мілан" прийме "Інтер" на стадіоні "Сан-Сіро".
Стефано Піолі та Сімоне Індзагі представили стартові склади на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.
У 2002 році "Мілану" вдалося зламати опір "Інтера" та пробитися у фінал Ліги чемпіонів. У тому сезоні команда з Андрієм Шевченком у складі здобула європейський трофей. Через двадцять років "Інтер" вважається фаворитом напередодні дербі в півфіналі ЛЧ. Але Піолі не заперечує проти такого розкладу та обіцяє дати супернику бій.
What a sight! 🏟🤩 #RednBlack #MilanInter #SempreMilan #UCL pic.twitter.com/Bl8s35Pxil— AC Milan (@acmilan) May 10, 2023
Стартові склади на матч
"Мілан": Меньян — Калабрія (капітан), Кьєр, Томорі, Тео Ернандес — Круніч, Тоналі, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Діас.
Тренер: Стефано Піолі.
"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес (капітан), Джеко.
Тренер: Сімоне Індзагі.
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