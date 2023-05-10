Мілан проти Інтера — стартові склади на матч 1/2 ЛЧ

Ромелу Лукаку чекає на передачу від партнера по команді. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

"Дербі делла Мадонніна" вперше за двадцять років пройде у півфіналі Ліги чемпіонів. "Мілан" прийме "Інтер" на стадіоні "Сан-Сіро".

Стефано Піолі та Сімоне Індзагі представили стартові склади на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У 2002 році "Мілану" вдалося зламати опір "Інтера" та пробитися у фінал Ліги чемпіонів. У тому сезоні команда з Андрієм Шевченком у складі здобула європейський трофей. Через двадцять років "Інтер" вважається фаворитом напередодні дербі в півфіналі ЛЧ. Але Піолі не заперечує проти такого розкладу та обіцяє дати супернику бій.

Стартові склади на матч

"Мілан": Меньян — Калабрія (капітан), Кьєр, Томорі, Тео Ернандес — Круніч, Тоналі, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Діас.

Тренер: Стефано Піолі.

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес (капітан), Джеко.

Тренер: Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

Мудрик, Ротань, Довбик та інші відомі українські футболісти братимуть участь у прощальному матчі легендарного спортсмена.

Відомий український спортсмен став росіянином заради життя у Криму.

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Донецький "Шахтар" може змінити стадіон для домашніх матчів у сезоні 2023/2024.