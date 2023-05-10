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"Милан" против "Интера": стартовые составы на матч 1/2 ЛЧ

10 мая 2023 20:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан против Интера — стартовые составы на матч 1/2 ЛЧ
Ромелу Лукаку ждет передачу от партнера по команде. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Дерби делла Мадоннина" впервые за двадцать лет пройдет в полуфинале Лиги чемпионов. "Милан" примет "Интер" на стадионе "Сан-Сиро". 

Стефано Пиоли и Симоне Индзаги представили стартовые составы на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В 2002 году "Милану" удалось сломить сопротивление "Интера" и пробиться в финал Лиги чемпионов. В том сезоне команда с Андреем Шевченко в составе завоевала европейский трофей. Двадцать лет спустя "Интер" считается фаворитом накануне дерби в полуфинале ЛЧ. Но Пиоли не возражает против подобного расклада и обещает дать сопернику бой. 

Стартовые составы на матч 

"Милан": Меньян — Калабрия (капитан), Кьер, Томори, Тео Эрнандес — Крунич, Тонали, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Диас. 

Тренер: Стефано Пиоли. 

"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Лаутаро Мартинес (капитан), Джеко. 

Тренер: Симоне Индзаги. 

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Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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