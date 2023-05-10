Милан против Интера — стартовые составы на матч 1/2 ЛЧ

Ромелу Лукаку ждет передачу от партнера по команде. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

"Дерби делла Мадоннина" впервые за двадцать лет пройдет в полуфинале Лиги чемпионов. "Милан" примет "Интер" на стадионе "Сан-Сиро".

Стефано Пиоли и Симоне Индзаги представили стартовые составы на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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В 2002 году "Милану" удалось сломить сопротивление "Интера" и пробиться в финал Лиги чемпионов. В том сезоне команда с Андреем Шевченко в составе завоевала европейский трофей. Двадцать лет спустя "Интер" считается фаворитом накануне дерби в полуфинале ЛЧ. Но Пиоли не возражает против подобного расклада и обещает дать сопернику бой.

Стартовые составы на матч

"Милан": Меньян — Калабрия (капитан), Кьер, Томори, Тео Эрнандес — Крунич, Тонали, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Диас.

Тренер: Стефано Пиоли.

"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Лаутаро Мартинес (капитан), Джеко.

Тренер: Симоне Индзаги.

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