"Милан" против "Интера": стартовые составы на матч 1/2 ЛЧ
"Дерби делла Мадоннина" впервые за двадцать лет пройдет в полуфинале Лиги чемпионов. "Милан" примет "Интер" на стадионе "Сан-Сиро".
Стефано Пиоли и Симоне Индзаги представили стартовые составы на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
В 2002 году "Милану" удалось сломить сопротивление "Интера" и пробиться в финал Лиги чемпионов. В том сезоне команда с Андреем Шевченко в составе завоевала европейский трофей. Двадцать лет спустя "Интер" считается фаворитом накануне дерби в полуфинале ЛЧ. Но Пиоли не возражает против подобного расклада и обещает дать сопернику бой.
What a sight! 🏟🤩 #RednBlack #MilanInter #SempreMilan #UCL pic.twitter.com/Bl8s35Pxil— AC Milan (@acmilan) May 10, 2023
Стартовые составы на матч
"Милан": Меньян — Калабрия (капитан), Кьер, Томори, Тео Эрнандес — Крунич, Тонали, Бенассер — Салемакерс, Жиру, Диас.
Тренер: Стефано Пиоли.
"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Лаутаро Мартинес (капитан), Джеко.
Тренер: Симоне Индзаги.
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