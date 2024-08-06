Мілевський оцінив інцидент із п'яними арбітрами матчу Динамо — Рейнджерс
Перед матчем третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Рейнджерс" відбулася заміна суддів ВАР. Минулих суддів заарештували після того, як у п'яному вигляді вкрали дорожній знак і йшли з ним до торгового центру.
Інцидент із п'яними суддями прокоментував у Телеграм колишній футболіст збірної України та "Динамо" Артем Мілевський.
Мілевському подобається поведінка поляків
Артем із властивим йому почуттям гумору прокоментував цей інцидент із суддями.
"Наші суддівки", — написав Мілевський.
"Динамо" зіграє свій матч із "Рейнджерс" 6 серпня. Початок — 21:00 за київським часом.
У ніч перед грою поліція у Любліні, де відбудеться матч, затримала головного суддю ВАР Бартоша Франковського та його асистента Томаша Мусяла.
Близько 1:40 ночі судді та ще один чоловік у п'яному вигляді вкрали дорожній знак та бігли з ним до торгового центру.
Поліція, що прибула на місце, виявила у Франківську 1,7 проміле алкоголю, а у Мусяла — 1,8 проміле.
В УЄФА Франківську та Мусялу замінили на Томаша Квятковські та Павла Малеца.
Нагадаємо, Лунін піде з "Реала" проти своєї волі — клуб хоче позбутися українця.
Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.
Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.
Шовковський назвав гравців "Динамо", які пропустять матч із "Рейнджерс".
Читайте Новини.LIVE!