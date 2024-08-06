Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Перед матчем третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Рейнджерс" відбулася заміна суддів ВАР. Минулих суддів заарештували після того, як у п'яному вигляді вкрали дорожній знак і йшли з ним до торгового центру.

Інцидент із п'яними суддями прокоментував у Телеграм колишній футболіст збірної України та "Динамо" Артем Мілевський.

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Артем із властивим йому почуттям гумору прокоментував цей інцидент із суддями.

"Наші суддівки", — написав Мілевський.

"Динамо" зіграє свій матч із "Рейнджерс" 6 серпня. Початок — 21:00 за київським часом.

У ніч перед грою поліція у Любліні, де відбудеться матч, затримала головного суддю ВАР Бартоша Франковського та його асистента Томаша Мусяла.

Близько 1:40 ночі судді та ще один чоловік у п'яному вигляді вкрали дорожній знак та бігли з ним до торгового центру.

Поліція, що прибула на місце, виявила у Франківську 1,7 проміле алкоголю, а у Мусяла — 1,8 проміле.

В УЄФА Франківську та Мусялу замінили на Томаша Квятковські та Павла Малеца.

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