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Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

6 серпня 2024 13:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Головний тренер Рейнджерс пояснив, як його команда зможе обіграти Динамо
Головний тренер "Глазго Рейнджерс" Філіп Клеман. Фото: instagram.com/rangersfc/
Валерій Ковалевич - Редактор

Команда "Рейнджерс" із Глазго стала суперником київського "Динамо" з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Головний тренер шотландців Філіп Клеман вважає український клуб фаворитом протистояння.

Клеман підготував план, який здатен допомогти його команді обіграти "Динамо", повідомляє The Guardian.

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"Динамо" зіграє у "Рейнджерс" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець цієї пари зіграє із "Зальцбургом" (Австрія) або "Твенте" (Нідерланди). У Шотландії побоюються київської команди після того, як вона розгромила сербський "Партизан" із рахунком 9:2 за сумою двох матчів.

Глазго Рейнджерс
Футболісти "Глазго Рейнджерс" готові до матчу. Фото: instagram.com/rangersfc/

Що Клеман сказав про "Динамо"

Наставник "Рейнджерс" не приховував, що його підопічні використовуватимуть високий пресинг у двох поєдинках із киянами. Клеман вважає, що якщо футболісти "Динамо" занервують, вони помилятимуться. Це може збільшити шанси шотландців на успіх.

Також Філіп Клеман вважає, що його футболісти зобов'язані покращити реалізацію моментів. Тренер розуміє, що навряд чи гравці "Рейнджерс" створять багато моментів біля чужих воріт, а тому шотландській команді треба забити якнайбільше голів.

Перший поєдинок "Динамо" з "Рейнджерс" відбудеться у вівторок, 6 серпня. Матч-відповідь запланований на 13 серпня.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Рейнджерс Глазго

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