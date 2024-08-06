Главный тренер Рейнджерс объяснил, как его команда сможет обыграть Динамо

Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Филипп Клеман. Фото: instagram.com/rangersfc/

Команда "Рейнджерс" из Глазго стала соперником киевского "Динамо" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Главный тренер шотландцев Филипп Клеман считает украинский клуб фаворитом противостояния.

Клеман подготовил план, который способен помочь его команде обыграть "Динамо", сообщает The Guardian.

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"Динамо" сыграет в "Рейнджерс" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Победитель этой пары сыграет с "Зальцбургом" (Австрия) или "Твенте" (Нидерланды). В Шотландии опасаются киевскую команду после того, как она разгромила сербский "Партизан" со счетом 9:2 по сумме двух матчей.

Футболисты "Глазго Рейнджерс" готовы к матчу. Фото: instagram.com/rangersfc/

Что Клеман сказал о "Динамо"

Наставник "Рейнджерс" не стал скрывать, что его подопечные будут использовать высокий прессинг в двух поединках с киевлянами. Клеман считает, что если футболисты "Динамо" занервничают, они станут ошибаться. Это может увеличить шансы шотландцев на успех.

Также Филипп Клеман считает, что его футболисты обязаны улучшить реализацию моментов. Тренер понимает, что едва ли игроки "Рейнджерс" создадут много моментов у чужих ворот, а потому шотландской команде надо забить как можно больше голов.

Первый поединок "Динамо" с "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа. Ответный матч запланирован на 13 августа.

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