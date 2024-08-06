Милевский о пьяных арбитрах матча Динамо — Рейнджерс

Бывший футболист Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Рейнджерс" произошла замена судей ВАР. Прошлые судьи были арестованы после того, как в пьяном виде украли дорожный знак и шли с ним в торговый центр.

Инцидент с пьяными судьями прокомментировал в Телеграм бывший футболист сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский.

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Артем с присущим ему чувством юмора прокомментировал этот инцидент с судьями.

"Наши судейки", — написал Милевский.

"Динамо" сыграет свой матч с "Рейнджерс" 6 августа. Начало — 21:00 по киевскому времени.

В ночь перед игрой полиция в Люблине, где состоится матч, задержала главного судью ВАР Бартоша Франковски и его ассистента Томаша Мусяла.

Около 1:40 ночи судьи и еще один мужчина в пьяном виде украли дорожный знак и бежали с ним в торговый центр.

Прибывшая на место полиция обнаружила у Франковски 1,7 промилле алкоголя, а у Мусяла — 1,8 промилле.

В УЕФА Франковски и Мусялу заменили на Томаша Квятковски и Павла Малеца.

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