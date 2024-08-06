Милевский о пьяных арбитрах матча Динамо — Рейнджерс

Милевский оценил инцидент с пьяными арбитрами матча Динамо — Рейнджерс
Перед матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Рейнджерс" произошла замена судей ВАР. Прошлые судьи были арестованы после того, как в пьяном виде украли дорожный знак и шли с ним в торговый центр.
Инцидент с пьяными судьями прокомментировал в Телеграм бывший футболист сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский.
Милевскому нравится поведение поляков
Артем с присущим ему чувством юмора прокомментировал этот инцидент с судьями.
"Наши судейки", — написал Милевский.
"Динамо" сыграет свой матч с "Рейнджерс" 6 августа. Начало — 21:00 по киевскому времени.
В ночь перед игрой полиция в Люблине, где состоится матч, задержала главного судью ВАР Бартоша Франковски и его ассистента Томаша Мусяла.
Около 1:40 ночи судьи и еще один мужчина в пьяном виде украли дорожный знак и бежали с ним в торговый центр.
Прибывшая на место полиция обнаружила у Франковски 1,7 промилле алкоголя, а у Мусяла — 1,8 промилле.
В УЕФА Франковски и Мусялу заменили на Томаша Квятковски и Павла Малеца.
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