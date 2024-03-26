Мілевський розповів, хто заб'є за Україну у матчі з Ісландією

Колишній український футболіст Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Збірна України з футболу 26 березня зіграє фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником українців буде команда Ісландії.

Перед грою колишній нападник синьо-жовтих Артем Мілевський у своєму Twitch дав прогноз на автора гола у ворота Ісландії.

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Хто ж заб'є гол на думку Мілевського

За словами Мілевського, він більш за все чекає на гол від лівого вінгера Михайла Мудрика. Артем зазначив, що футболіст "Челсі" давно не забивав за національну команду і настав час знову відзначитися.

"Взагалі, я чекаю гол від Міші Мудрика. Тому що давно, на мою думку, він за збірну не забивав і буде символічно і дуже добре для нього, якщо він заб'є після переходу в "Челсі" за збірну. Заб'є Ісландії, саме у такому матчі і покаже всім, що вартує таких грошей.

Він наче молодець. Тому я дуже хочу, щоб він забив", — сказав Мілевський.

Матч України проти Ісландії відбудеться у польському Вроцлаві. Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Переможець фіналу кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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