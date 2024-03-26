Милевский рассказал, кто забьет за Украину в матче с Исландией

Бывший украинский футболист Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет финальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником украинцев будет команда Исландии.

Перед игрой бывший нападающий сине-желтых Артем Милевский в своем Twitch дал прогноз на автора гола в ворота Исландии.

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Кто же забьет гол по мнению Милевского

По словам Милевского, он больше все ждет гола от левого вингера Михаила Мудрика. Артем отметил, что футболист "Челси" давно не забивал за национальную команду и пришло время снова отличиться.

"Вообще-то, я жду гол от Миши Мудрика. Потому что давно, по-моему, он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если он забьет после перехода в "Челси" за сборную. Забьет Исландии, именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег.

Он точно молодец. Поэтому, я очень хочу, чтобы он забил", — сказал Милевский.

Матч Украины против Исландии состоится в польском Вроцлаве. Начало игра запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

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