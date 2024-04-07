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Мілевський у тролейбусі відчув себе "чайником" із минулого — відео

7 квітня 2024 11:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський у тролейбусі відчув себе "чайником" із минулого — відео
Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський дедалі частіше з'являється на публіці та активно веде свої соцмережі. Проте не так давно він був у комі в одній із клінік столиці.

Цього ж разу Мілевський показав, що вирішив випробувати нові емоції завдяки громадському транспорту.

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Мілевський відчув себе "чайником"

За словами Артема, коли він зайшов до "автобуса", хоча це був тролейбус, то спробував купити у водія паперові талончики.

Яким же було здивування Артема дізнатися, що оплата транспорту у Києві здійснюватиметься в електронному форматі зі смартфона.

"Я, звичайно, "чайник". Вже можна телефоном оплатити проїздку в автобусі, а я "чайник" поперся до водія за квитком", — сказав Мілевський.

Ймовірно, Мілевський востаннє пересувався у громадському транспорті Києва, коли був в академії "Динамо". Потім він мав автомобілі "Мазератті", яка згоріла, і розбив у Туреччині "Феррарі".

Раніше Мілевський повідомляв, що вже протягом тривалого часу не водить автомобіль і поки що не збирається цього робити.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

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Київ
футбол
транспорт
Артем Мілевський
Динамо

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