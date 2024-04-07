Мілевський у тролейбусі відчув себе "чайником" із минулого — відео

Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: скріншот

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський дедалі частіше з'являється на публіці та активно веде свої соцмережі. Проте не так давно він був у комі в одній із клінік столиці.

Цього ж разу Мілевський показав, що вирішив випробувати нові емоції завдяки громадському транспорту.

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За словами Артема, коли він зайшов до "автобуса", хоча це був тролейбус, то спробував купити у водія паперові талончики.

Яким же було здивування Артема дізнатися, що оплата транспорту у Києві здійснюватиметься в електронному форматі зі смартфона.

"Я, звичайно, "чайник". Вже можна телефоном оплатити проїздку в автобусі, а я "чайник" поперся до водія за квитком", — сказав Мілевський.

Ймовірно, Мілевський востаннє пересувався у громадському транспорті Києва, коли був в академії "Динамо". Потім він мав автомобілі "Мазератті", яка згоріла, і розбив у Туреччині "Феррарі".

Раніше Мілевський повідомляв, що вже протягом тривалого часу не водить автомобіль і поки що не збирається цього робити.

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