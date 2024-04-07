Милевский в троллейбусе почувствовал себя "чайником" из прошлого — видео

Бывший футболист Артем Милевский. Фото: скриншот

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский все чаще появляется на публике и активно ведет свои соцсети. Однако не так давно он был в коме в одной из клиник столицы.

Сейчас же Милевский показал, что решил испытать новые эмоции благодаря общественному транспорту.

Читайте также:

Милевский почувствовал себя "чайником"

По словам Артема, когда он зашел в "автобус", хотя это был троллейбус, то попытался купить у водителя бумажные талончики.

Каким же было удивление Артема узнать, что оплата транспорта в Киеве производится в электронном формате со смартфона.

"Я, конечно, "чайник". Уже можно телефоном оплатить проездку в автобусе, а я, "чайник", поперся к водителю за билетом", — сказал Милевский.

Вероятно, Милевский последний раз передвигался в общественном транспорте Киева, когда был в академии "Динамо". Затем у него были автомобили "Мазератти", который сгорел, и разбитый в Турции "Феррари".

Ранее Милевский сообщал, что уже в течение долгого времени не водит автомобиль и пока не собирается этого делать.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.