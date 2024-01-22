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Мілевський зізнався, коли в нього востаннє був інтимний зв'язок

22 січня 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський зізнався, коли в нього востаннє був інтимний зв'язок
Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: t.me/TIMI_1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський відновлює своє здоров'я після лікування від алкоголізму. До того ж, зараз ексгравець виглядає напрочуд активним, а не як ще пів року тому.

В ефірі однієї з трансляцій на платформі Twich Мілевський зізнався про своє інтимне життя.

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Артем Мілевський в опері. Фото: instagram.com/timi1010

Коли у Мілевського був інтим

Один із підписників Мілевського на Twich запитав у Артема, коли в нього востаннє був секс.

За словами Мілевського, інтимний зв'язок у нього був дуже давно.

"Якщо чесно, то давненько не було. Хтось мені потрапить під гарячу руку. Це реально", — сказав Артем.

Раніше Мілевський проходив лікування від алкоголізму в одній із київських клінік. Сплатив увесь процес президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Джерела стверджують, що колишній футболіст у результаті наданої допомоги скинув 20 кг зайвої ваги.

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футбол
секс
Артем Мілевський
Twich

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