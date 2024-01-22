Милевский признался, когда у него в последний раз была интимная связь
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо", Артем Милевский восстанавливает свое здоровье после лечения от алкоголизма. К тому же сейчас экс-игрок выглядит дивым и активным, а не как еще полгода назад.
В эфире одно из трансляций на платформе Twich Милевский признался о своей интимной жизни.
Когда у Милевского был интим
Один из подписчиков Милевского на Twich спросил у Артема, когда у него последний раз был секс.
По словам Милевского, интимная связь у него была очень давно.
"Если честно, то давненько не было. Кто-то мне попадется под горячую руку. Это реально", — сказал Артем.
Ранее Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из киевских клиник. Оплатил весь процесс президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Источники утверждают, что бывший футболист в результате оказанной помощи сбросил 20 кг лишнего веса.
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