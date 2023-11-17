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Минай обрав кандидатуру нового головного тренера — хто ним стане

17 листопада 2023 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Минай обрав кандидатуру нового головного тренера — хто ним стане
Желько Любенович під час роботи у "Зорі". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво закарпатського футбольного клубу "Минай" готове представити нового головного тренера. Стало відомо, хто очолить одного із головних аутсайдерів сезону.

"Минай" хоче призначити спеціаліста, який ще не працював із командами української Прем'єр-ліги, повідомляє "ТаТоТаке".

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Новим головним тренером "Минаю" має стати 42-річний сербський фахівець Желько Любенович. Колишній півзахисник "Кривбасу", "Таврії", "Олександрії" та "Зорі" поки не працював наставником у жодній команді УПЛ.

Желько Любенович
Желько Любенович у "Зорі". Фото: пресслужба клубу

Подання Любеновича

Після закінчення спортивної кар'єри у 2018 році Желько Любенович був помічником тренера в юнацькій команді "Зорі", після чого допомагав головному тренеру клубу "Железничар" (Сербія). Володар Кубка України-2010 вже погодився на новий досвід українського футболу.

Нещодавно "Минай" офіційно звільнив Володимира Шарана з посади головного тренера команди. Після чотирнадцяти турів закарпатська команда замикає турнірну таблицю в УПЛ. Наступним суперником "Минаю" стане "Кривбас". Поєдинок відбудеться у суботу, 25 листопада.

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