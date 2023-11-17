Минай выбрал кандидатуру нового главного тренера — кто им станет

Желько Любенович во время работы в "Заре". Фото: пресс-служба клуба

Руководство закарпатского футбольного клуба "Минай" готов представить нового главного тренера. Стало известно, кто возглавит одного из главных аутсайдеров сезона.

"Минай" хочет назначить специалиста, который еще не работал с командами украинской Премьер-лиги, сообщает "ТаТоТаке".

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Новым главным тренером "Миная" должен стать 42-летний сербский специалист Желько Любенович. Бывший полузащитник "Кривбасса", "Таврии", "Александрии" и "Зари" пока не работал наставником ни в одной команде УПЛ.

Желько Любенович в "Заре". Фото: пресс-служба клуба

Представление Любеновича

После окончания спортивной карьеры в 2018-м году Желько Любенович был помощником тренера в юношеской команде "Зари", после чего помогал главному тренеру клуба "Железничар" (Сербия). Обладатель Кубка Украины-2010 уже согласился на новый опыт в украинском футболе.

Недавно "Минай" официально уволил Владимира Шарана с должности главного тренера команды. После четырнадцати туров закарпатская команда замыкает турнирную таблицу в УПЛ. Следующим соперником "Миная" станет "Кривбасс". Поединок состоится в субботу, 25 ноября.

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