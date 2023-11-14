Еще один клуб УПЛ уволит главного тренера

Владимир Шаран во время матча. Фото: пресс-служба "Миная"

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) может состояться еще одна тренерская отставка. Вслед за Валерием Кривенцовым из "Зари" свой пост может покинуть наставник "Миная" Владимир Шаран.

Причиной такого решения являются неудачные результаты закарпатской команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Руководство "Миная" в ближайшие дни может официально объявить о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Владимиром Шараном. Это может произойти во время паузы в национальных лигах, которые связаны с матчами сборных в отборе на Евро-2024.

Владимир Шаран перед игрой своей команды. Фото: пресс-служба "Миная"

Замена тренера в "Минае"

Главной проблемой закарпатской команды в сезоне 2023/2024 являются негативные результаты. "Минай" сыграл 14 туров, в которых проиграл восемь матчей и набрал шесть очков. Команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Пока не известно, кто заменит Владимира Шарана. Руководство клуба уже занято поисками специалиста, который мог бы заменить 52-летнего наставника и исправить турнирное положение закарпатцев.

В следующем туре "Минай" примет "Кривбасс". Поединок состоится 25 ноября.

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