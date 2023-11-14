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Ще один клуб УПЛ звільнить головного тренера

14 листопада 2023 15:45
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Ще один клуб УПЛ звільнить головного тренера
Володимир Шаран під час матчу. Фото: пресслужба "Минаю"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В українській Прем'єр-лізі (УПЛ) може відбутися ще одна тренерська відставка. Слідом за Валерієм Кривенцовим із "Зорі" свою посаду може залишити наставник "Минаю" Володимир Шаран.

Причиною такого рішення є невдалі результати закарпатської команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Керівництво "Минаю" найближчим часом може офіційно оголосити про дострокове розірвання контракту з головним тренером команди Володимиром Шараном. Це може статися під час паузи у національних лігах, пов'язаних із матчами збірних у відборі на Євро-2024.

Володимир Шаран
Володимир Шаран перед грою своєї команди. Фото: пресслужба "Минаю"

Заміна тренера у ФК "Минай"

Головною проблемою закарпатської команди у сезоні 2023/2024 є негативні результати. "Минай" зіграв 14 турів, у яких програв вісім матчів та набрав шість очок. Команда розташувалася на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Поки що не відомо, хто замінить Володимира Шарана. Керівництво клубу вже зайняте пошуками спеціаліста, який міг би замінити 52-річного наставника та виправити турнірне становище закарпатців.

У наступному турі "Минай" прийме "Кривбас". Поєдинок відбудеться 25 листопада.

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