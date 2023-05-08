"Минай" шокував "Ворсклу" та інші несподіванки 25 туру УПЛ

Епізод поєдинку 25 туру УПЛ "Минай" — "Ворскла". Фото: ФК "Минай"

Сьогодні, 8-го травня, відбулась низка поєдинків в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги з футболу. "Минай" на власному полі приголомшив "Ворсклу", а "Рух" у Львові розібрався з "Інгульцем".

Про ці та інші матчі ігрового дня — в матеріалі Новини.LIVE.

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Полтавській "Ворсклі" вкрай потрібно було перемагати в Ужгороді, аби покращити свої шанси у боротьбі за єврокубки. Втім, "Минай", який бореться за виживання в УПЛ, зумів здивувати гостей.

Гравці "Миная" святкують гол у ворота "Ворскли". Фото: ФК "Минай"

Закарпатці двічі засмутили команду Скрипника — обидва м'ячі футболісти Шарана забили в кінцівці таймів. На 45+1 хвилині відзначився Петько, а на 90+4 — крапку в протистоянні поставив Твердохліб.

Полтавці не спромоглися розмочити ворота Бандури й зазнали цілком логічної поразки.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Минай. Стадіон: "Минай-Арена"

ФК "Минай" — "Ворскла" — 2:0

Голи: Сергій Петько 45+1, Єгор Твердохліб 90+4

ФК "Минай": Олександр Бандура, Юрій Кравчук, Андрій Булеза, Єгор Твердохліб, Дмитро Немчанінов, Сергій Петько (Михайло Шишка 75), Ігор Гончар, Вадим Вітенчук, Олександр Мельник (Богдан Чуєв 75), Олег Вишневський (Юрій Коломоєць 86), Валерій Рогозинський (Михайло Гечев 86)

"Ворскла": Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Денис Олійник (Дмитро Черниш 67), Руслан Степанюк, Сергій Яворский (Іван Нестеренко (2003) 67), Таулян Сулейманов Сефері, Євген Павлюк, Василь Кравець, Ілля Крупський, Ібрахім Кане (Рікардо Лопес 87)

Попередження: Олександр Мельник 12, Михайло Шишка 89 - Василь Кравець 15, Сергій Яворський 41, Ібрахім Кане 79, Ілля Крупський 82

Падіння "Вереса" продовжується

В іншому матчі туру "Верес" зазнав мінімальної поразки на своєму полі від ковалівського "Колосу". Долю протистояння вирішив автогол Балана у дебюті зустрічі — футболіст зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Велетня.

Епізод матчу "Верес" — "Колос". Фото: ФК "Верес"

Після цієї поразки "Верес" опустився на 13 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Рівне. Стадіон "Авангард"

"Верес" — "Колос" — 0:1

Гол: Балан 8 аг

"Верес": Когут — Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай — Шестаков

Тренер: Юрій Вірт

"Колос": Волинець — М.Кравченко, Новак, Чорноморець, Золотов — Мілько — Ільїн (Гусол 90+4), Оріховський (Криворучко 90+4), Болбат, Велетень (Богданов 68) — Лисенко (Безбородько 75)

Тренер: Ярослав Вишняк

Арбітр: Дмитро Бондаренко

Попередження: Балан 28, Вовченко 44, Вірт 82 , Кльоц 90- Оріховський 26, Безбородько 81

"Рух" розтрощив "Інгулець"

Львівський "Рух" продовжує відчайдушно боротись за збереження прописки в еліті українського футболу.

У домашньому поєдинку проти "Інгульця" господарі довели серйозність своїх намірів залишитись в УПЛ впевненою перемогою. Підопічні Пономарьова забили один м'яч у першому таймі та два рази розписались у воротах суперників у другій 45-хвилинці. Натомість команда Ковальця не награла бодай на гол престижу.

Гравці та персонал команди "Рух" після перемоги над "Інгульцем". Фото: ФК "Рух"

Завдяки цій перемозі "Рух" покращив свої шанси у боротьбі за місце в УПЛ в наступному сезоні, але найважливіші матчі — попереду.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Львів, стадіон "Арена Львів"



"Рух" — "Інгулець" — 3:0

Голи: Уів Соломон-Отабор 14, Юрій Климчук 48, Юрій Климчук 90+3

"Рух": Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула, Уів Соломон-Отабор (Василь Рунич 78), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ілля Квасниця 85), Роман Дідик, Таллес Бренер (Ярослав Карабін 55), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

"Інгулець": Олег Білик, Євген Запорожець, Владислав Клименко (Андрій Коробенко 70), Володимир Одарюк (Владислав Р. Сидоренко 46), Юрій Козиренко (Максим Мельничук 46), Артем Смоляков, Дмитро Нагієв (Максим Марусич 56), Максим Ковальов, Дмитро Поспєлов, Андрій Кухарук, Денис Резепов (Артем Сітало 46)

Попередження: Юрій Климчук 83, Василь Рунич 87 – Максим Ковальов 83

"Зоря" не помітила "Металіст 1925"

Луганська "Зоря" продовжує демонструвати симпатичний футбол та хороші результати під керівництвом нідерландського спеціаліста Патріка ван Леувена. Цього разу жертвою луганців став "Металіст 1925".

Господарі святкували взяття воріт гостей вже на сьомій хвилині зустрічі — відзначився Шахов. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Зорі". А вже у другому таймі "чорно-білі" розгулялися на повну. Спочатку Русин збільшив відрив до двох голів, а потім Герреро довів рахунок до розгромного. Тож фактично після цього доля зустрічі була вирішена.

Впевнена перемога "Зорі" дозволила їй зберегти відставання від "Динамо", яке йде четвертим, на п'ять очок.

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Київ, стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

"Зоря" — "Металіст 1925" — 3:0

Голи: Євген Шахов 7, Назарій Русін 48, Едуардо Герреро 52

"Зоря": Олександр Сапутін, Богдан Бутко, Денис Антюх (Павло Полегенько 81), Сергій Булеца (Денис Нагнойний 81), Кирило Дришлюк (Дмитро Мишньов 46), Євген Шахов, Назарій Русин (Владислав Погорілий 70), Едуардо Герреро (Олексій Хахльов 70), Арсеній Батагов, Роман Вантух, Ігор Снурніцин

"Металіст 1925": Денис Сидоренко (Ігор Потімков 70), Михайло Рудавський, Ярослав Мартинюк, Ростислав Русин, Андрій Ременюк (Абдулла Абдуллаєв 59), Ігор Курило, Андрій Ткачук, Дмитро Кравченко (Вадим Сологуб 82), Артем Габелок, Микита Безуглий, Владислав Островський

Попередження: Роман Вантух 63, Богдан Бутко 89

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